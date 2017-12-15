Samsung Galaxy S9, 2018’in En İyi Amiral Gemisi Olmayacak!

Önümüzdeki yıl çıkartılması planlanan çeşitli amiral gemilerin sızıntıları bir bir elimize ulaşmaya başladı. İddialara göre Samsung’un Galaxy S9 ile yılın ilk üst düzey telefonunu çıkartması bekleniyor. Fakat S9, yılın en iyisi olamayacak.

Geçtğimiz Mart ayında satışa çıkan ve küresel çapta hatrı sayılır başarılar elde eden Galaxy S8 ve S8 Plus, yılın en iyi telefonları arasında gösteriliyorlar. Samsung, Infinity Display adını verdiği ekran teknolojisiyle ödülden ödüle koşarken, cihazın tüketicilerinden şu ana kadar kronik sorunlarla ilgili gelen şikayetlerin sayısı çok az. Bu da bu kadar çok satan cihazlar için kabul edilebilir bir düzey.

Qualcomm, birkaç gün önce Snapdragon 845 işlemcisini resmiyete döktü ve Android cephesinde önümüzdeki yıl çıkacak telefonların bu işlemciyi kullanacaklarını öğrenmiş olduk. Aynı zamanda bundan önce iPhone’ların hücresel veri donanımlarını üreten şirket, Apple ile arası açıldığı için yüzünü diğer dev ortaklara döndü. Mesela, Windows’lu bilgisayarlarda işlemci olarak SD 845 görmeye başlayacağız. Samsung ise Qualcomm’un mobil piyasadaki bel kemiği olacak.

Şarj teknolojileri konusunda da anlaşmaya vardığı söylenen Samsung ve Qualcomm, Galaxy S9 modelinde eski usül şarj teknolojileri kullanabilir. Bunun nedeni, Samsung’un Galaxy S9 üzerindeki çalışmalarının çoğunu tamamlaması ve Qualcomm’un şarj teknolojisini kullanmak için ertelemeleri uygun görmemesi. Samsung, 2018’in ilk haftalarında Galaxy S9’u piyasaya sürerek, olası bir Apple liderliğini engellemek istiyor.

Qualcomm!un geliştiği Quick Charge 4.0 + özelliği, cihazların çok daha hızlı şarj edilmesini sağlıyor. Samsung, Galaxy S9 üretimini ertelememenin yanı sıra, ekstra lisans ücretleri ödeyerek maliyeti arttırmak da istemiyor. Qualcomm, Apple ile sonlandırılan ortaklığının ardından hücresel veri donanımları için yeni bir dev ile anlaşmak zorunda. Anlaşılan o ki, bu şirket ne yazık ki Samsung değil. Şimdilik.

Bu noktaya kadar Galaxy S9’un 2018’de görmeye çok alışacağımız bir kaç önemli donanımdan mahrum olacağını anladık. Bu nedenle ilerleyen süreçlerde ve yıl içinde çok daha telefonlar göreceğimiz kesinleşmiş gibi. Bu cihazlar Samsung’dan da gelebilir, artık Qualcomm ile bir ilişkisi olmayan Apple’dan da.

Bekleyip hep birlikte göreceğiz, takipte kalmayı unutmayın :)