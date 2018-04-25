Samsung Galaxy S9+ 256 GB Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Samsung’un amiral gemisi Galaxy S9+’ın 256GB sürümü Türkiye’ye geldi. Ürün, normal sürüme göre 500 TL fazla fiyatla gelecek.

2018’in ilk aylarında duyurulan Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ cihazları bir süredir ülkemizde satışa başladı. 64 GB ve 128 GB depolama alanlı modellerle çıkış yapan telefona şimdi de 256 GB’lık yeni bir sürüm eklendi. Bugün yapılan açıklama göre 256 GB depolama alanına sahip Galaxy S9+’ın Türkiye fiyatı ortaya çıktı. Cihaz ilk başta yalnızca Samsung Mağaza üzerinden satılacakken, buradaki fiyatı da 5.699 TL olacak.

256 GB’a ek olarak 400 GB microSD kart desteği sunan akıllı telefon, 4K video kayıtları, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar gibi pek çok veriyi rahatça tutmak için yeterli bir alana sahip. 64 GB’lık versiyonu 5199 TL’den satılan Galaxy S9+, daha yüksek bir depolama alanı isteyenler için fazladan 500 TL talep ediyor.

Zaten pahalı olan Galaxy S9+’a fazladan 500 TL vermek yerine, bu boyutlara sahip bir microSD kart alıp kullanan kişiler de muhakkak olacaktır. Telefonun dahili depolama alanı kadar hızlı çalışmayan bu cihazlar, telefon değiştirdiğinizde kullanabildiğiniz için daha kullanışlı olarak gösteriliyor.

Samsung Galaxy S9+ Özellikleri

Bir telefona 5.000 TL’den fazla para verince insan telefonu daha fazla merak ediyor. Galaxy S9+ bilmeyenleriniz için 6.2 inç Super AMOLED bir ekranla geliyor. Ülkemizde Exynos 9810 yonga setiyle gelen cihaz, 6GB RAM seçeneğine sahip. 3.500 mAh batarya imkanı sunan Galaxy S9+’ın 256 GB modeline şimdilik Samsung’un resmi online mağazasından ulaşabilirsiniz.