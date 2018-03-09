Samsung Galaxy S9'a Alternatif En İyi 5 Telefon

Samsung'un son amiral gemisi Samsung Galaxy S9 harika özellikler barındırsa da, tercihlerinize göre değerlendirmeniz gereken alternatifleri de mevcut.

Samsung'un son amiral gemisi Samsung Galaxy S9, tanıtıldığı günden beri yüksek ilgi gördü. Samsung Galaxy S9'un fiyatının yüksek olması veya farklı bir nedenden dolayı alternatiflere yönelenler için, en iyi Galaxy S9 alternatiflerini sizler için listeledik.

Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL

Yeni güncelleme ilk bende olsun diyenler için biçilmiş kaftan. Ekranı hakkında bazı eleştirilere maruz kalan Pixel modelleri, tasarım olarak da S9'un gerisinde kalsa bile, hâlâ iyi bir tercih. Android telefonlardaki en akıcı arayüze -saf Android'e- sahip olan Pixel 2 ve Pixel 2 XL, arayüzünün sadeliği sayesinde performans olarak S9'dan bir tık daha iyi bir deneyim sunuyor. (S9'da yeni nesil Snapdragon 845 bulunmasına rağmen)

Samsung'un Galaxy S8 modeline bile Android 8.0 Oreo güncellemesini üzerinden 6 ay geçtikten sonra Google'ın dayatmasıyla kullanıcılara sunduğunu düşündüğümüzde, Pixel modelleri 3 yıl güncelleme garantisiyle çok daha iyi bir tercih olabilir.

iPhone X

1000 dolarlık fiyatıyla 'çentikli' iPhone X, iOS ekosistemini kullanmak isteyenlerin yapabileceği en iyi tercih. iPhone X ile gelen yeni kaydırma hareketleri, Samsung'un klasik sanal tuş tasarımına göre bir adım öne geçiyor. Tabii burada tercih tamamen size ait. iPhone X'un çentiği itici geliyorsa veya Android kullanmayı daha çok seven bir insansanız farklı modellere yönelebilirsiniz.

Samsung'un Bir Eski Nesil Cihazları: S8, S8+ ve Note 8

Evet, Samsung'un geçtiğimiz yıl çıkardığı amiral gemileri hâlâ çok iyi. S9 serisi ile çok önemli yenilikler sunmayan Samsung, elindeki gizli silahları S10 modeline saklıyor olabilir. Bu yüzden Galaxy S9'u pas geçebilirsiniz. Galaxy S9'un eski modellere göre getirdiği 'küçük' yenilikler şu şekilde: Daha iyi parmak izi okuyucu yerleşimi, 4K60 video çekim yeteneği, daha iyi stereo hoparlörler... Hepsi bu kadar. AR Emoji ve Super Slo Mo gibi reklam amaçlı yenilikler de mevcut tabii.

LG V30

LG'nin bugüne kadar yaptığı en iyi telefonlardan biri olan V30, şık tasarımı ve üstün kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. Hem video, hem de fotoğraf kalitesi üst düzey olan V30, çeşitli video montajlama seçenekleriyle küçük çaplı filmler bile çekmenize olanak sağlıyor. Aynı zamanda V30, yüksek çözünürlüklü ses çıkışı ve kulaklık girişi ile, kaliteli ve pahalı kulaklıkları kullanırken en iyi deneyimi sunuyor. En zayıf noktası arayüzü olan LG V30, Galaxy S9'a göre iyi bir alternatif. Tabii ki ihtiyaçlarınıza göre seçim yapmanızda fayda var.

OnePlus 5T

İyi bir telefon kullanmak istiyor, ancak ona bir servet harcamak istemiyorsanız en iyi tercih OnePlus 5T. 500 dolarlık fiyatıyla (ülkemizde 2200 TL civarında), alabileceğiniz en iyi performansı sunan 5T, Snapdragon 835 işlemcisi ve çerçevesiz ekranıyla mükemmel bir tercih gibi görünüyor. OxygenOS adlı özelleştirilmiş bir arayüze sahip olan OnePlus 5T, en son Android sürümüyle geliyor. Çok iyi bir batarya ömrü sunan cihaz; kamera açısından rakiplerinden biraz geride kalsa da gayet iyi bir kameraya sahip, en azından fiyatıyla oranladığımızda.

Yazı içerisinde değindiğimiz alternatiflerden herhangi biri menzilinizde mi? Satın alacak olsaydınız bu alternatiflerden hangisi ilginizi çekerdi?