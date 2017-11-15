Samsung, Galaxy S9'a iPhone X'un Özelliklerini Ekleyebilir

Samsung'un 2018'de çıkaracağı Galaxy S9 için sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son sızıntılara göre Galaxy S9'un tıpkı iPhone X'da olduğu gibi bir 3D algılayıcıya sahip olacağı düşünülüyor.

Samsung Galaxy S9’un beklenenden daha erken tanıtılması bekleniyor. Tahminen 3-4 ay içerisinde tanıtılması beklenen telefon hakkında haliyle birden fazla iddia atılmaya başlandı.

Cihaz hakkında ortaya atılan yeni iddialara göre Samsung, Galaxy S9’u geliştirirken iPhone X’un bazı kilit özelliklerinden faydalanacak. Bunların arasında en ünlü özellik, iPhone X için geliştirilen 3D algılama sistemi. iPhone, parmak izi okuyucuyu kaldırarak tamamen yüz korumasına geçme kararı almıştı.

Samsung’un da bu sene çıkaracağı amiral gemilerinde Apple’ın kullandığı yüz tanıma sistemini kullanacağı düşünülüyor. Aslına bakılırsa Samsung, Galaxy S8’lerde zaten bir yüz tanıma sistemi gerçekleştirmişti, ancak bu koruma fotoğraf ve yanıltıcı merceklerle kırılabiliyordu. Apple’ın iPhone X’da kullandığı yüz tanıması ise yüzünüzü 3 boyutlu tarayarak parmak izinden bile daha güvenli bir sonuç ortaya çıkıyordu.

Galaxy S9 Planlanandan Erken Başlıyor

Bir süredir sıklıkla duymaya başladığımız bir başka iddia ise telefonun beklenenden daha erken çıkacağı yönünde. Zaten diğer telefonlara göre daha erken tanıtılan Galaxy S serisi, bu sene beklenenden daha erken çıkacaksa bunun için en uygun tarih Şubat ayı olacaktır. Samsung’un daha öncesinde Galaxy S9’u tanıtacağını hiç sanmıyorum.

Peki, sizce Galaxy S9’un iPhone X benzeri bir 3D algılamalı bir yüz koruma sistemi ile çıkması Apple’ın nasıl tutumlar almasını sağlar? Yeni bir telif savaşı görür müyüz? Yorumlarınızı bekliyorum.