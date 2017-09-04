Samsung Galaxy S9 Beklenenden Çok Daha Önce Tanıtılabilir!

iPhone 8'in olağan dışı bir başarı göstermesinden endişelenen Samsung, Galaxy S9 çalışmalarını hızlandırdı.

Hatırı sayılır miktarda akıllı telefon kullanıcısı, yeni bir akıllı telefon almak için iPhone 8’in tanıtılmasını bekliyor. Görünüşe göre kullanıcıların bu meraklı bekleyişi Samsung’u ‘biraz’ tedirgin etti. Güney Koreli teknoloji devi, iPhone 8’in Samsung fanlarını kendine çekmemesi için Galaxy S9’un tanıtımı ve piyasaya sürülmesi için çalışmalarını hızlandırdı.

Geçtiğimiz yıl yaşanan Galaxy Note 7 faciası Samsung’un planlarını bozmuş, Galaxy S8’in lansmanı Mart’ın sonunu, satışa çıkması ise Nisan ayının ortalarını bulmuştu. Yeni gelecek Galaxy S9’un daha erken bir tarihte tanıtılması zaten bekleniyordu fakat gelen bilgilere göre Samsung, tanıtımı Ocak ayına kadar erkene çekmeyi planlıyor.

Gelen bilgilere göre Samsung Display, Kasım ayında Galaxy S9 için parça sevkiyatına başlayacak. Galaxy S8 için parça sevkiyatı Ocak 2017’da başlamış, cihaz 29 Mart’ta tanıtılıp 21 Nisan’da satışa sunulmuştu.

Parçaların tedarik edilmesinden sonra montaj süreci yaklaşık 2-3 ay kadar sürecektir. Montaj takvimine göre Samsung, Barcelona’daki MWC 2018’den çok önce Ocak ayında Galaxy S9’u tanıtıp, Şubat ayının ortasında satışa sunacak.