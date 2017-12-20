Galaxy S9 Bekleyenleri Hayal Kırıklığına Uğratacak Sızıntı

Samsung’un yeni amiral gemisi olacak Galaxy S9, neredeyse kesin olarak tek kamera ile çıkacak. Galaxy S9+’da da çift kamera bulunacak gibi duruyor.

Samsung Galaxy S9’a ait sızıntılar her geçen gün daha fazla artmaya başladı. Telefon ve bunun için çıkan koruma kılıfları ile telefonun nasıl çıkacağını öğreniyoruz. Son olarak Olixar’dan gelen iki yeni kılıf görüntüsü, telefonun nasıl olacağını bir kez daha doğruladı. Tüm genel hatları ile Galaxy S8’e olan benzerliğiyle dikkat çeken Galaxy S9, Galaxy Note 8’de bulunan çift kameranın ardından yeniden tek kameraya inecek gibi duruyor.

Samsung, burada Apple’ın politikasını izleyecek. Galaxy S9’larda iPhone 8’lerde olduğu gibi tek kamera kullanacak şirket, Galaxy S9+’larda iPhone 8 Plus’lar gibi çift kamerayla çıkış yapacak.

Pixel’in tek kamerası olmasına rağmen başarılı portre modları çekebilmesinden dolayı Samsung’un bu tek kamera ile neler yapacağını bilemiyoruz. Belki de tek kamera ile gerçekten çok sağlam gelecekler, ancak yine de Samsung’un bu ayrımı yapıyor olması pek çok Samsung hayranını sinirlendirecektir.

Samsung Galaxy S9 için çıkan sızıntılara göre, telefon ekranının içerisine yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucusu olmayacak gibi duruyor. Bunun yerine, geçen senenin yanlışından örnek alınarak kameranın/kameraların altına dikey olarak bir parmak izi okuyucu yerleştirilmiş.

Snapdragon 845 yonga seti ve 6GB RAM seçenekleri ile gelmesi beklenen Galaxy S9 ve S9+’ın çok yakında yeni sızıntıları gelecektir. Yakın tarihli bir habere göre telefon 27 Şubat’ta MWC 2018’de duyurulacak.