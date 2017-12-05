Samsung Galaxy S9 Bir Kez Daha Çalışırken Görüntülendi!

Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S9 yine çalışırken görüntülendi.

Yeni yıl yaklaştıkça Samsung’un gelecek amiral gemisi Galaxy S9 ile ilgili sızıntılar da artmaya başladı. Son olarak, ortaya çıkan bir fotoğrafta Galaxy S9 yine çalışırken, mesajlar uygulamasının içinde görüntülendi.

Fotoğrafın gerçekten Galaxy S9’a ait olup olmadığı biraz şüpheli. Zira fotoğraf kalitesi çok düşük. Ayrıca sanal tuşlar ile uygulama ikonları arasındaki boşluk fotoğrafın photoshop ürünü olma ihtimalini arttırıyor.

Yine de fotoğrafta görünen cihazın, sızıntıların tarif ettiği Galaxy S9 ile birebir örtüştüğünü belirtmemiz gerekiyor. Ahize, sensörler ve ön kamera nedeni ile ekranın üzerinde bulunan çerçeve dursa da alt çerçeve neredeyse tamamen yok edilmiş.

Görsel ne yazık ki Galaxy S9’un teknik özellikleri hakkında bir bilgi vermiyor. Fakat önceki sızıntılardan bildiğimiz kadarı ile cihaz Snapdragon 845 işlemcisinden gücünü alacak. 6GB RAM’e sahip olacak Galaxy S9’da 64GB depolama alanı bulunacak. Peki sizce yeni çıkacak olan Galaxy S9'un tasarımı nasıl?