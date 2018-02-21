Samsung Galaxy S9, Bu Kez Kanlı Canlı Görüntülendi!

Vietnam'daki Samsung fabrikasından elde edilen sızıntı, Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S9'u kanlı canlı gözler önüne seriyor.

Samsung’un yeni Android amiral gemileri Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ı tanıtmasına günler kalmışken sızıntılar, art arda gelmeye devam ediyor. Vietnam’da ortaya çıkan iki yeni görsel, Galaxy S9’un açılış ekranı ile birlikte cihazın ön ve arka tasarımını tamamı ile gözler önüne seriyor.

Paylaşılan fotoğraflar daha önceki görsellerin aksine ne basın görselleri, ne de arttırılmış gerçeklik animasyonlarına ait. Fotoğraflar doğrudan telefonun kendisini fiziksel olarak gösteriyor. Fakat sonuç olarak üç sızıntı da birbiri ile neredeyse birebir aynı akıllı telefonu gösteriyor.

Galaxy S9, önceki Galaxy S9 modelleri gibi tek kameraya sahip olacak. Fakat Galaxy S8’den farklı olarak parmak izi tarayıcı kameranın altında konumlandırılmış ki bu durum, çoğu kullanıcı için parmak izi tarayıcıyı daha ulaşılabilir kılacaktır. Galaxy S8’in parmak izi tarayıcısı büyük elli biri için bile fazla yukarıda kalabiliyordu.

Fotoğraflarda siyah bir ekran olduğu için Samsung’un ekran çerçeveleri konusunda gerçekleştirdiği iyileştirmelerden bahsetmek pek mümkün olmuyor. Fakat ‘edge’ kenarların kavislerinin Galaxy S8’deki ile benzer olduğunu söylemek mümkün.

Fotoğrafların sahte olmadığını düşündürten şey ise doğrudan Vietnam’dan paylaşılmış olması. Samsung’un ABD’de satılan Galaxy modelleri Vietnam’da bulunan Samsung fabrikasında üretilmektedir. Dolayısı ile bu fotoğrafların doğrudan Samsung fabrikasından geliyor olma ihtimali oldukça yüksek.