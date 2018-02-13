Galaxy S9, Çift Hoparlör ve 3 Boyutlu Emojiyle Geleb

Samsung'un mart ayında piyasaya sürmesi beklenen telefonu Galaxy S9, Samsung'un çok güvendiği cihazlardan birisi.

Apple'ın 2017 yılının sonlarında tanıttığı iPhone X'ten sonra, akıllı telefon kullanıcılarının bir cihazda olmasını istedikleri şeylere yeni şeyler eklendi. Bu özellikler her ne kadar çok da gerekli olmasalar da, kullanıcılar bunların özellik olarak telefonlara eklenmesini istiyor. Apple'ın rakipleri ise durumun farkında ve çok göze batmadan yeni özellikleri telefonlarında kullanıma sunmaya uğraşıyorlar. Dolayısıyla Apple'ın en büyük rakibi Samsung, çıkartacağı S9 sürümüyle iPhone X'i geride bırakmayı kafaya koymuş durumda.

Samsung'un bu tatlı rekabette öne sunacağı yenilik, 3 boyutlu emojiler olabilir. Bu özellik kullanıcının yüzünü okumak için S9'un ön kamerasını kullanacak ve 3 boyutlu emojiyi ekranda çok daha gerçekçi bir şekilde gösterecek. Elbette bu özellik iPhone X'te zaten bulunuyor fakat yalnızca birkaç emojiden ibaret. Pek çok emoji desteği gelir ve daha gerçekçi görünüme kavuşursa Samsung burada beğeni toplayabilir.

Samsung ayrıca 3 boyutlu yüz tanıma (FaceID benzeri) ve iris göz tarayıcısı ile güvenliği arttırmayı hedefliyor. Parmak izi okuyucusunun telefonun arkasındaki konumu pek çok eleştiri almıştı. Bu sorunu da çözmek isteyen Samsung parmak izi okuyucusunun yerini değiştirebilir.

Galaxy S serileri için ilk defa gelecek olan çift kamera ise fotoğraf meraklılarının heyecanla beklediği yenilikler arasında. Müzik, video ve oyun deneyiminde daha net ve yüksek ses sunabilmek için çift hoparlör de sunması beklenen Galaxy S9, insanların telefonla eğlenirken de daha fazla zevk almasına olanak sunacak. Ayrıca Samsung bu sürümle birlikte Bixby'e de daha fazla önem vereceğini söylüyor.

Samsung Galaxy S9'un 25 Şubat'ta tanıtılması bekleniyor. Barcelona'daki Dünya Mobil Konferansından bir gün önce yapılacak bu tanıtım herkes tarafından ilgiyle bekleniyor.