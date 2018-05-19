Gün içerisinde sürekli elimizde olan telefonlarımızı gerek duvar kağıtları, gerekse telefon kapları ile süslemeye çalışıyoruz. Bu noktada sizlere Galaxy S9 cihazlarınızda kullanacağınız birbirinden şık telefon kaplarını listeleyeceğiz.

Bir dolu özellikle donanan akıllı cihazlarımıza bazen kirlenmesin diye, bazen elimizden kaymasın diye bazen de sadece daha şık görünsün diye telefon kabı takıyoruz. Bugün ise sizlere Samsung Galaxy S9 cihazlarınızda kullanabileceğiniz birbirinden şık telefon kaplarını listeleyeceğiz.

Samsung S-View Cover

Kapaklı telefon kabı kullanayım ama bildirimleri de kapak kapalıyken göreyim diyorsanız, bu telefon kabu kesinlikle size göre. Ürünü daha detaylı incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Samsung Hyperknit Cover

Ürünü daha detaylı incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

RhinoShield CrashGuard tamponu

Ürünü daha detaylı incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

OtterBox Commuter Series

Ürünü daha detaylı incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Lifeproof SLAM

Ürünü daha detaylı incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Speck Presidio

Ürünü daha detaylı incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Spigen Rugged Armor

Ürünü daha detaylı incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Ringke Fusion Clear

Ürünü daha detaylı incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

dbrand Skins

Ürünü daha detaylı incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Hepsi birbirinden güzel bu telefon kaplarına sizler de ilgili bağlantılara tıklayarak erişebilirsiniz.