Bir dolu özellikle donanan akıllı cihazlarımıza bazen kirlenmesin diye, bazen elimizden kaymasın diye bazen de sadece daha şık görünsün diye telefon kabı takıyoruz. Bugün ise sizlere Samsung Galaxy S9 cihazlarınızda kullanabileceğiniz birbirinden şık telefon kaplarını listeleyeceğiz.
Samsung S-View Cover
Kapaklı telefon kabı kullanayım ama bildirimleri de kapak kapalıyken göreyim diyorsanız, bu telefon kabu kesinlikle size göre. Ürünü daha detaylı incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Samsung Hyperknit Cover
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RhinoShield CrashGuard tamponu
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OtterBox Commuter Series
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Lifeproof SLAM
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Speck Presidio
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Spigen Rugged Armor
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Ringke Fusion Clear
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dbrand Skins
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Hepsi birbirinden güzel bu telefon kaplarına sizler de ilgili bağlantılara tıklayarak erişebilirsiniz.