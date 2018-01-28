Samsung, Galaxy S9'da Akıllı Tarama Kullanacak

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S9'un 25 Şubat'ta gerçekleşecek olan lansman tarihi yaklaştıkça, telefon hakkında öğrendiklerimiz de artıyor. Telefonlar ilgili geçtiğimiz günlerde resmi görseller basına sızmıştı.

Samsung'un yeni amiral gemisi aylar süren dedikoduların ardından nihayet günyüzüne çıkacak. Telefonlar ilgili birçok bilgi ve dedikodu bulunuyor. Son olarak telefonun fotoğrafları ve bazı teknik detayları ortaya çıkmıştı. Şimdi ise bir geliştirici, Samsung'un, yeni telefonunda daha önce hiç duymadığımız 'Akıllı Tarama' adlı bir şey keşfettiklerini açıkladı.

Daha önce herhangi bir telefonda bulunmayan bu özellik Samsung'un daha önceki hiçbir modelinde yer almıyor. Teknoloji devi bu güvenlik sistemini İris Tarayıcı ve Yüz Tanıma'nın bir birleşimi olarak tanımlıyor. Akıllı Tarama'nın düşük veya çok parlak ışıkta çok iyi sonuçlar vereceği belirtiliyor. Bu arada, bu yöntemle ilgili olarak Youtube'a bir video da yüklendi.

Video göz önüne alındığında, hem ön kamera hem de İris Tarayıcı kilidi açmaya çalışıyor. Dolayısıyla Akıllı Tarama da bu şekilde çalışıyor ve kullanıcıyı daha iyi analiz ediyor. Karanlık ortamlarda İris Tarayıcı öne çıkarken gözler bu sensöre bakmadığı durumlarda yüz tanıma daha etkili oluyor. Bu yeni güvenlik sistemi Galaxy S9 ile birlikte Samsung tarafından ortaya çıkarılmış olacak. Ancak ekstra bir donanım gerektirmediği için S8 modeline de bir güncelleme aracılığıyla gelebilir. Siz ne düşünüyorsunuz; Apple'ın FaceID'si mi Samsung'un Akıllı Taraması mı?