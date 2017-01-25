Samsung Galaxy S9'da, Cihazın Performansını Tavan Yaptıracak 7 nm'lik Çip Kullanılacak!

Samsung’un Galaxy S9’da kullanılması beklenen daha yüksek performans ve güç verimliliğine sahip 7 nanometre çipler üzerinde çalışmaya başlayacağı duyuruldu.

Samsung Galaxy S8 ile ilgili haberler ardı ardına gelirken Samsung Semiconductor’ın 7 nanometre çiplerinin testine bu yıl içinde başlayacağı duyuruldu. Alanında bir ilk olacak olan ve önümüzdeki sene piyasaya sürülmesi beklenen 7 nanometre çiplerle ilgili en önemli ayrıntı ise kullanılacağı telefon. Samsung’u bu yeni çiplerinin, Galaxy S serisinin 2018 yılında piyasaya sürülecek üyesi olan ve çok büyük bir değişiklik olmazsa Samsung Galaxy S9 ismiyle piyasaya sürülecek olan amiral gemilerinde kullanılacağı söyleniyor.

Samsung, bu çiplerin üretiminde aşırı ultraviyole radyasyon (extreme ultraviolet radiation) teknolojisini de kullanacak. Bu da çipin boyutunun küçülürken performansının ve güç verimliliğinin artırılmasını sağlayacak. Aynı zamanda Apple’ın iPhone’ları için çip setler üreten TSMC firması da 7 nanometre çipler üzerinde çalıştığını açıkladı. TSMC’nin üreteceğin bu 7 nanometre çiplerin 2018 yılının sonbahar aylarından önce herhangi bir cihazda yer alması beklenmiyor.