Galaxy S9 Geleneksel Kulaklık Girişiyle Çıkacak

Samsung Galaxy S9 modelinde 3.5mm kulaklık girişi olup olmayacağına dair söylentiler aldı başını gidiyor. Son çıkan bir sızıntıya göre 2018 yılı amiral gemisi modelde bu özellik yer alabilir. Geleneklere önem veren bir milletin firmasından da, gelenekçi bir yaklaşım beklenirdi.

‘Slashleaks’te teknoloji konusunda bilgi kaynağı olarak çalışan bazı kişiler, Galaxy S9’a ait olduğunu öne sürdükleri devre kartlarına ait bir resim paylaştılar. Bu devreye bakıldığında S9 modelinde bir adet 3.5mm kulaklık girişi ve bir de USB-C tipi girişler bulunuyor. Bu parçalar, Galaxy S9+ ile ilişkilendirilen SM-G965F model numarasını taşıyorlar. Eğer doğruysa, Galaxy S9’un her iki modelinde de kulaklık girişleri olacak demektir.

Bazı akıllı telefon üreticileri 2017 yılında kulaklık girişinin olmadığı modeller kervanına dahil olmuşlardı fakat Samsung bu özelliği korumaya devam eden az sayıda üretici arasında yer aldı. Hem Galaxy S8, hem de Galaxy Note 8 şu an itibariyle kulaklık girişine sahip. Ek olarak Samsung’ta çalışması için kulaklık girişinin gerekli olduğu AKG marka kulak içi kulaklıklar da bulunuyor.

"Sanırım Galaxy S9'da da kulaklık girişi var."

Galaxy S9’da kulaklık girişinin olup olmayacağına dair birbiriyle çelişen rivayetler geziniyor piyasada aylardır. Bununla birlikte girişin olacağına işaret eden birkaç gösterge de mevcut. Ekim ayında çıkan bir söylentide Galaxy S9’da kulaklık girişinin olmayacağı iddia edilmişti ama, Twitter’da @UniverseIce olarak bilinen diğer bir teknoloji bilgi kaynağı bu özelliğin olacağını düşündüğünü belirtmişti. Ek olarak S9 telefon kılıflarının sızdırılan resimlerinde de kulaklık girişi için ayrılmış bölümler yer alıyordu.