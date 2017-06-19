Galaxy S9’da Ekran İçi Parmak İzi Okuyucusu Olacak!

Ekrana gömülü olarak ve görüntüye engel teşkil etmeden çalışan parmak izi sensörleri, Samsung’un da dikkatini çekmeye başladı. Firma Note 8 için yetiştiremediği parmak izi teknolojisini, Galaxy S9'u için kullanacak.

Ekran gövde oranını arttırmak amacıyla cihazın ön yüzünde ekran dışında bulunan diğer donanımların ekran içerisine kaydarılması merakı, iPhone 8 için yapılan konseptlerle başladı. Son haftalarda Android’in kurucusu Andy Rubin’in Essential Phone’unu, ilginç tasarıma sahip ön kamerasıyla birlikte gördük. Ardından gözler, bir amiral gemisi daha çıkarma teleşında olan Samsung’a çevrildi.

Samsung görünüşe göre Galaxy Note 8'deki 'ekrana gizli parmak izi okuyucu' özelliğini önümüzdeki yıla erteledi. Samsung’a yakın kaynaklara göre bunun nedeni, ekrandaki parmak izi okuyucunun olduğu bölgede parlaklığın diğer kısımlara göre daha çok olması. Başka bir deyişle donanımda var olan stabilizasyon sorunu ne yazık ki Note 8 özelinde ekrana gömülü sensörden vazgeçilmesine sebep oldu.

Haliyle gözler, Samsung’un önümüzdeki yıl çıkartmayı planladığı Galaxy S9’a çevirildi. Bu Eylül ayında Berlin’de gerçekleştirilecek IFA konferansında tanıtılması beklenen Note 8’in yerine, söz konusu gömülü sensör için Galaxy S9'un aha uygun olduğu söyleniyor ve analistler, Samsung’un ilgili parlaklık sorununu bir sonraki amiral gemisi için ancak çözebileceğini dile getiriyorlar.

Galaxy S9'un özellikleri hakkında en azından şimdilik net bir bilgi elde ettik diyebiliriz. Ancak cihazın önümüzdeki yıl Nisan ayı civarında tanıtılması bekleniyor. An itibariyle çıkış ve duyuru tarihleri yaklaşmakta olan Note 8 ve iPhone 8’in kıyasıya rekabeti, bakalım nelere sahne olacak? Takipte kalın. :)