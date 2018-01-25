Samsung, 1 ay sonra tanıtacağı yeni telefonu Galaxy S9’da Bixby tuşuna karşı nasıl bir tavır alacağı merak ediliyor.

Samsung, bundan 1 ay sonra yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S9 ‘u tanıtacak. İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi 2018’de (MWC 2018) tanıtılacak Galaxy S9, 2018’in ilk üst düzey telefonlarından birisi olacak. Uzun bir süreden beri Apple’ın üst düzey amiral gemisi iPhone X’a cevap vermeyi bekleyen Samsung, Galaxy S9 ile bunu yapmış olacak.

Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ şeklinde iki farklı modelle çıkması beklenen Samsung’un bu iki model dışında bir sürpriz yapıp yapmayacağı bilinmiyor. Özellikle eskiden çok popüler olan Mini serisini Galaxy S9 ile birlikte yeniden görmeyi bekliyorum.

Samsung, Bixby İle Ne Yapacak

Samsung Bixby çok büyük abartı ile duyurulmasına rağmen hiçbir zaman hedefine ulaşamadı. Şirketin bu özellik için Galaxy S8’de bir fiziksel tuş bile sunduğunu göz önüne alırsak pek çok açıdan başarısız bir adım olduğunu görebiliriz. Hatırlayanlar olacaktır, 2017’nin yaz dönemi bu tuşu Google Asistan’a nasıl çevireceğimizi aramakla geçti. Bu yüzden Galaxy S9’da ikinci Bixby bozgununu istememekle çok haklıyız. Samsung’un Galaxy S9’da dikkat etmesi gereken iki şey var. Biri Bixby özelliği, diğeri parmak izi okuyucunun konumu. Bu iki özelliği kenarı koyarsak Galaxy S8 kusursuz sayılabilecek bir telefondu.

Samsung’un parmak izi okuyucusunun yerini değiştirdiğini biliyoruz, ancak Bixby ve Bixby tuşu ile hala net bilgiler yok. Beklentimiz bu teknolojinin düzgün çalışması veya çalışmıyorsa da Bixby tuşunun daha özgür bırakılması. Kişi istediğinde bu tuşla CEYD-A’yı da açabilmeli sonuçta. Siz ne düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S9 ile aynı hezimeti yaşar mı?

Peki, sizin Samsung’tan beklentileriniz neler? Galaxy S9’da olması gerekli dediğiniz özellikler var mıdır? Yorumlarınızı bekliyorum.