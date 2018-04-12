Samsung Galaxy S9’un Ekranında Büyük Bir Sorun Var!

Samsung’un yeni amiral gemisi telefonlarında, ekranda pikselleşmeye neden olacak çok ciddi bir sorun keşfedildi.

Samsung, kısa süre önce piyasaya sunduğu Galaxy S9 ve S9+’larla birlikte piyasaları yeniden ele geçirmeye başladı. Piyasaya girer girmez Android cephesinin tartışmasız en güçlü telefonu olmayı başaran Galaxy S9 her noktada en kaliteli donanımları bünyesinde barındırıyor olsa da, ekranı her zaman olduğu gibi daha çok ön plana çıkıyor. Zaten Samsung bir telefon üretiyorsa, bu telefonun en güçlü tarafı genelde ekranı olur. Eğimli ekranı sayesinde kasanın tamamını ekran olarak sunabilen Samsung, güneş ışığında bile görülebilecek kalitede ekran parlaklığı ile donatılmış Quad HD+ Super AMOLED ekranı ile müşterilerini Galaxy S9 satın almaya teşvik ediyor.

Samsung’un ekranının çok kaliteli olması, diğer telefon üreticilerinin de ilgisini çekiyor. Hatta, çoğunuzun bildiği gibi günümüzde dünyanın en pahalı telefonu olarak kabul edeceğimiz Apple’ın amiral gemisi iPhone X’ların ekranları da Samsung tarafından üretiliyor.

Ekran konusunda çok başarılı olan bir şirketin normal olarak bu konuda sorun yaşamaması bekleniyor, ancak ne yazık ki bazı Galaxy S9 ve S9+ kullanıcıları, telefonun ekranı konusunda şikayetçiler. Son dönemde ortaya çıkan bir hata, Samsung Galaxy S9 ve S9+ ekranlarının siyah tonlarının doğru şekilde görüntülenememesine neden oluyor. Siyah tonları yerine griye yakın tonları gösteren akıllı telefonun renk bandında bir sorun yaşadığı düşünülüyor. Normalde siyah ve tonları olan görüntüleri, koyu gri - gri tonlarında gösteren ekran, bu ton değişikliğini yaşarken görselde pikselleşmeşlere neden oluyor.

Yukarıdaki görselde Samsung Galaxy S9’da yaşanan sıkıntıyı görebiliyorsunuz. Görselin üstünde yer alan ekran sorunsuz çalışırken, altındaki telefonun ekranında belirgin bir şekilde sorun olduğu anlaşılıyor. Galaxy S9 ve S9+’larda yaşanan sorundan kaç kişinin etkilendiği şu an için bilinmiyor, ancak muhtemelen yazılımsal olan bu sorun en kısa sürede Samsung tarafından çözülecektir. Eğer yaşanan bu sorun yazılım kaynaklı değilse, bu durumdan etkilenen telefonlar çağrılıp ekran değişimi yapılabilir.