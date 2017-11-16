Samsung Galaxy S9, Dört Farklı Versiyonla Gelebilir!

Mobil pazardaki cihaz ve kullanıcı sayısı olarak tüm rakiplerine fark atan Güney Koreli elektronik devi Samsung, sıradaki amiral gemisi Galaxy S9 için 3 ya da 4 farklı versiyon çıkartabilir. Nasıl mı?

Google’ın yeni amiral gemileri Pixel 2’lerle beraber henüz bebek olan bir teknolojiyle daha tanıştık. Tek bir dokunuşla aktif olabilen ve içinde tercüman barındıran kablosuz kulaklık Pixel Buds. Sadece 159 dolara anlık olarak 40 dili birbirine çeviren cihaz şimdilik Pixel cihazları dışındaki telefonlarda çalışmıyor olsa da, geleceği çok parlak gözüküyor. Elbette müzik dinlemek ve telefon görüşmesi yapmak için de kullanabiliyorsunuz.

Bu kulaklıkların piyasadaki en net rakibi, Apple’ın 2016’da piyasaya sürdüğü AirPods’lar olsa gerek.Temel olarak iki kulaklık da aynı şeyi vadediyor, ancak Google’ın çeviri desteği AirPods’ları çoktan gözden çıkartmış durumda.

Samsung dediniz, Galaxy S9 dediniz, hani nerede demeyin. Devam ediyoruz

Ekran boyutu önemlidir:

Son aylarda piyasaya inanılmaz cihazlar çıktı ve Samsung, Galaxy S8 ve Note 8 başarısını bu aylar içerisinde elde etti. Ardından iPhone 8 ve iPhone X ile tanıştık ve Google Pixel 2’ler geldi. Bu cihazlar sadece ana akım üreticilerin çıkarttıklarıydı. Huawei, HTC ve daha nicesi sayısız telefon üretti. Sağlam bir rekabet ortamı var. Dolayısıyla Samsung bile olsanız, bir hatanız her şeyi mahvedebilir.

Samsung tahmin edebileceğiniz gibi bu sert mücadelenin farkında ve Apple’a karşılık verebilmek için üç ya da dört Galaxy S9 versiyonuyla gelebilir. BGR, S9’un bir adet standart, bir adet fablet (telefon + tablet) ve bir adet “active” modelle geleceğini belirtiyor.

Diğer yandan S9’un mini bir versiyonunu da görebiliriz, yani efsane serinin küçük ekranlı canavarları geri dönebilir. Bu cihazın ekran boyutunun 5 inç dolaylarında olması bekleniyor. Yani toplamda 4 muhtemel modelimiz bulunacak: Apple'ın tüm ısrarlara rağmen yenisini üretmediği iPhone SE hala yok satıyor. İnsanların küçük ve yüksek donanımlı cihazlara ilgisi artıyor.

Sadece ihtimal ama güçlü bir ihtimal:

Milyarder ve teknoloji ikonu olan Bill Gates'in 24.000 dönümlük dev araziyi, sadece akıllı şehir inşa etmek için satın aldığı haftada yaşıyoruz. Yani akıllı şehirler geliyor ve akıllı telefon üreticileri cihazlarını bu geçiş aşamasına şimdiden hazırlamak zorunda.

Şehirde veri merkezleri, oto-pilot araçlar, 3B baskıyla yapılan binalar, gelişmiş okullar, gigabitlere ulaşan internet bağlantısı, yani hemen hemen her teknoloji bir arada olacak. Bu gelişmiş ortama akıllı telefonların dahil olmaması, ekosistemin dışında kalmaları mümkün mü? Tabii ki hayır.

Hayal tabii bunlar. Ancak gerçekleşme ihtimali olan ve o ihtimalin yakın olduğu hayaller. Akıllı telefon pazarında aradığını bulamayan Microsoft, akıllı şehirlere gözünü dikerse şaşırmayın. Zaten orada yaşayacak insanların cebinde birer akıllı telefon bulunacak ve şehirdeki tüm nesnelerle uyum sağlayacaklar. Sonra bir şehir ve bir şehir daha…

Samsung Galaxy S9 ile bir geçiş dönemine gireceğiz.