Samsung Galaxy S9 kullanıcıları, şu sıralar büyük bir şok yaşıyorlar. Samsung’un amiral gemisinin ekranlarında ölü nokta sorunu var.

Samsung, geçen hafta Galaxy S9 ve Galaxy S9+ telefonlarını ön siparişle satın alan müşterilere cihazı göndermeye başladı. İlk başta herkes hayatından memnunken, bir hafta geçmeden pek çok kullanıcı Galaxy S9’dan şikayet etmeye başladı. Akıllı telefonu alan kişiler, ekranda ölü noktaların oluştuğunu belirttiler. Kullanıcıların açıklamalarına göre genel olarak ekranın alt ve üst kısımlarında meydana gelen ölü nokta sorunu, Samsung’a çok zor günler geçirtebilir. Ölü nokta sorunu, kullanıcıların ekranın bazı noktalarında dokunmatiği kullanamamasına yol açıyor.

Çevrimiçi şikayetlerin fazlalığı göz önüne alındığında tüm işaretlerin bir donanım sorununa işaret ettiğini görüyoruz. Şu anda Samsung’un kontrolünde ilerleyen bu ölü nokta sorunu, ilerleyen dönemde nasıl sonuçlanacak bilinmiyor. Ölü nokta sorunu yaşayan kullanıcılara sorunsuz yeni bir akıllı telefon veren Samsung, bu sorunun kronolojik olarak tüm cihazlarda olmasından korkuyor.

Ölü Nokta ve Ağır Dokunmatik Ekran

Bazı Galaxy S9 kullanıcıları, ölü nokta dışında telefonlarının bazı bölgelerinde dokunmatiğin çok daha yavaş çalıştığını belirttiler. Samsung, bu konunun fazla konuşulmaması için müşterilere en hızlı şekilde yardımcı olmaya çalışıyor. Bunun için müşterilerin kendileriyle iletişime geçmelerini isteyen Samsung, bu şikayetler artarsa tüm Galaxy S9 ve S9+’ları geri çağırmak zorunda kalabilir.

Samsung, OLED ekran konusunda dünyanın en büyük üreticisi. Hatta Apple’ın amiral gemisi iPhone X’ların ekranını da Samsung üretti. Ekran konusunda bu kadar deneyimli bir şirketin böyle bir sorunla nasıl karşılaştığı şu anda araştırılıyor.