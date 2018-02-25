Samsung, MWC 2018'de düzenlediği etkinlikle aylardır yollarını gözlediğimiz Galaxy S9 modelini tanıttı.

Samsung, Barselona'da düzenlenen Dünya Mobil Kongresi (MWC 2018) etkinliğinde yeni amiral gemisi modeli Galaxy S9'u duyurdu. Daha önceki sızıntılardan elde ettiğimiz bilgilerden yola çıkarak beklediğimiz gibi gelen Galaxy S9, bazı özellikleriyle ön plana çıkmış durumda.

Android'in En Güçlü Temsilcisi

Samsung'un yeni amiral gemisi, bir süredir konuştuğumuz gibi Qualcomm'un en güçlü yonga seti olan Snapdragon 845 ile duyuruldu. Eski yonga setine göre çok daha güçlü bir performans sunan Snapdragon 845, Amerika ve Çin'de kullanıcıların beğenisine sunulacakken, arasında bizim ülkemizin de olduğu pek çok ülke Samsung'un Exynos 9810 yonga setini kullanacak.

Galaxy S9’un Snapdragon 845’lu versiyonunda Adreno 630 GPU varken, ülkemizde satışa sunulacak Exynos 9810’lu versiyonlarda ise Mali G72MP18 GPU bulunacak.

GPU dışında 4GB LPDDR4X RAM seçeneği ile gelen telefon, 64/128/256GB depolama seçenekleri ile birlikte sunulacak. Bunun dışında akıllı telefonda daha fazla alan istiyorsanız, microSD kartla bunu sağlayabilirsiniz.

Kamera Yeniden Tasarlandı

Samsung, Galaxy S9 konferansında kamerayı yeniden tasarladıklarını ve telefonu onun üzerine inşa ettiklerini açıkladı. Galaxy S9’un kamerasını tanıtmak için konferansta konuşma yapan jonathan Wong, S9’un kamerasının gece performansında yaşanan sorunları çözeceğini açıkladı. İnsan gözünü ilham kaynağı aldıklarını belirten Wong, bütün kameraların bir nevi göz gibi çalıştığını açıkladı.

Samsung Galaxy S9, yeni bir tasarımla çift diyafram kullanıyor. Bu çift diyafram sayesinde düşük ışıklarda bile daha fazla ışığı içine alan kamera, tek kamerada harikalar yaratmak için geliştirildi. Galaxy S9’un kamerasının içinde biri f/1.5, diğeri f/2.4 diyafram aralığına sahip olmak üzere iki farklı sensör bulunuyor. Özellikle f/1.5 değerindeki diyafram değeri, daha önce akıllı telefonlarda gördüğümüz bir değer değil. Galaxy S9’un arkasında bulunan kamera, 12 MP’lik bir değere sahip.

Samsung’un yeni kamerası yalnızca düşük ışıklar için geliştirilmedi. Aynı zamanda ağır çekim gibi özellikler sunan telefon, HD kalitede 960 fps’lik ağır çekimler yaparak sanatsal videolar çıkarmanızı sağlıyor.

Akıllı telefonunuzda oluşturduğunuz ağır çekim videoları kilit ekranınızda duvar kağıdı yaparak, telefonu daha özel kılabilirsiniz.

Samsung Galaxy S9’ların kamera performansında en çok beklenen özellik portre moduydu. Galaxy S9+’da bu beklendiği gibi olacak, ancak yapılan açıklamaya göre Galaxy S9’da da özel bir yazılımla portre modu geliyor. Arka kamera performansının dışında, ön tarafta da son derece etkileyici bir kamera var. 8MP’lik oto-fokus özelliği bulunan ön kameranın f/1.7 diyafram aralığına sahip olduğu açıklandı.

Infinity Display

Samsung Galaxy S9, bir önceki modelinde olduğu gibi yine Infinity Display teknolojisi ile geliyor. İnce çerçeveleri ile sonsuz bir ekran varmış gibi görünen Galaxy S9 ekranı, görmek istediğiniz şeyleri daha iyi görmeniz sağlayacak.

Iris Yüz Taraması

Telefonun parmak izi sensörünün yanında, geçen sene olduğu gibi Iris sensörü var. Son yıllarda yüz tanıma teknolojisinin gelişmesinin tohumlarını yeni nesil telefonlarda alıyoruz. iPhone X’dan sonra Galaxy S9’da son derece gelişmiş bir yüz tanıma ekranına kavuşuyor.

4 Farklı Renk Seçeneği

Galaxy S9’da 4 farklı renk seçeneği bulunacak. Bunlar; gece yarısı siyahı, mercan mavisi, titanyum gri ve lila moru olacaklar.

Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi

Samsung, Galaxy S9 ile artırılmış gerçeklik üzerine de yoğunlaşıyor. Gerçeklik ile telefonu bir araya getiren Galaxy S9, sizleri yepyeni bir dünyaya götürmek istiyor.

Avatar Emojiler Geliyor

Samsung, Galaxy S9’la birlikte emoji oluşturmanıza olanak tanıyor. Galaxy S9’da kendi fotoğrafınızı çekerek kendinize özel emojiler, hatta avatarlar oluşturabiliyorsunuz. Kendi fotoğrafınızı çekip emoji avatarınızı tanımladıktan sonra, iPhone X’da bulunan animoji özelliği gibi sizin hareketlerinizi takip etmesini sağlayabiliyorsunuz.

Kendi emoji avatarınızı oluştururken; saçınızı, gözlüğünüzü, sakalanızı, kıyafetlerinizi ve pek çok farklı özelliği ayarlayabiliyorsunuz. Bu emoji avatarları dışında, artık alıştığımız tavşan gibi emojilere de bürünerek ön kameranın nimetleri sayesinde bu emojileri kontrol edebiliyorsunuz.

Bixby ve Anlık Çeviri

Samsung, 2018’de Bixby’yi daha işlevsel bir hale getirmek istiyor. Kamerada gördüğü yazıları anlayıp, bunları kendi dilinize çevirecek Bixby, özellikle dilini bilmediğiniz ülkelerde hayat kurtarıcı bir asistan olacak. Bixby’nin tüm özellikleri bunlarla bitmiyor. Kişisel asistan, kalori sayma gibi sağlık aktivitelerinin yanında, yeni makyaj moduyla, özellikle kadın kullanıcılar için yararlı bir takım özellikler sunacak.

Büyük Sevenlere

Samsung, bu sene çıkacak telefonlarında ince çerçeve ve büyük boyutlara ulaşıyor. 18.5:9 en-boy oranıyla çıkacak Galaxy S9 ve Galaxy S9+, sırasıyla 5.8 ve 6.2 inç ekrana sahip olacak. Galaxy S9’un 5.8 inçlik ekranı, 2960 X 1440 piksel olacak şekilde Super AMOLED bir ekrana sahip olacak. 570ppi’lık Galaxy S9 ekranı, Corning Gorilla Glass 5 ile korunacak.

Dolby Atmos Hoparlörler

Samsung, Galaxy S9’la birlikte biri üstte, diğer altta olacak şekilde iki hoparlör sunacak. AKG’ye göre ayarlanan hoparlörler, bir sinema sistemi gibi çalışmasının yanında, en yüksek ses seviyesini sunmak için uğraşacak.

3.5mm Kulaklık Girişi

Samsung, piyasada yarıştığı diğer akıllı telefon üreticilerinin aksine, 3.5 mm ses jakı üzerinde diretmeye devam ediyor. Şirket, bu sayede, bu donanımı kaldırdığı için tepki toplayan şirketlerden gelen müşterileri de kazanmış oluyor.

Android 8.0 ve Yazılımda Yenilik

Samsung, telefonu kullanırklen, deneyimi kolaylaştırmak için UI’yi değiştiriyor. Bundan sonra izlediğiniz videoyu veya oynadığınız oyunu kesintiye uğratmadan mesajlara yanıt verebileceksiniz. Ayrıca, Samsung'un yeni amiral gemisinin direkt Android 8.0 Oreo ile çıkacağı açıklandı.

Hızlı Kablosuz Şarj

Samsung Galaxy S9, eski Galaxy temsilcilerinde olduğu gibi, hızlı kablosuz şarjı destekliyor. Bu sayede telefonu kabloyla şarj etmeden de hızlıca şarj etme imkanı bulacaksınız.

Samsung Pay

Samsung Pay, Galaxy S9’la birlikte daha etkin bir kitleye ulaşmayı hedefliyor. Mobil ödemeleri daha erişilebilir hale getirmek isteyen Samsung, bunun için bu sene Samsung Pay için bazı adımlar atacak.

Samsung Knox

Samsung, Knox’la Galaxy’i korumaya devam etmeyi hedefliyor. Kurumsal kullanıcılar başta olmak üzere tüm kullanıcıların ticari bilgilerini korumak isteyen şirket, bunu Samsung Knox’la bir paket halinde yapıyor.

Samsung Dex

Geçen sene çıkan ve akıllı telefonu bir masaüstü bilgisayara çeviren Samsung Dex, beklenildiği üzere bu sene de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sene sunulan yeni Dex, tasarım olarak biraz daha farklı görünüyor. Dex Pad ismiyle yayınlanan yeni cihaz, telefonunuzu daha serin tutmak için içinde bir fan barındırıyor.

IP68 Sertifikası

Samsung, beklenildiği üzere Galaxy S9’u suya ve toza karşı dayanıklı olarak geliştirdi. Şirket, bu özelliği tastiklemek için IP68 sertifikası aldı.

Batarya

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S9 da 3000 mAh batarya bulunacak. Hızlı şarj teknolojisi ile çok kısa sürede şarj edilebilecek telefonun, buna rağmen bataryasının biraz yetersiz olduğu düşünülüyor.

Çıkış Tarihi

Samsung, Galaxy S9’un çıkış tarihini açıkladı. 16 Mart’ta satışa sunulacak Galaxy S9, 19 Mart’ta ise parakende satış mağazalarında satışa sunulacak. Samsung’un yeni amiral gemisini bugünden itibaren sonra ön sipariş verebilirsiniz.

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