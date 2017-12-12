Samsung Galaxy S9 Hakkında Şu Ana Kadar Bilinen Her Şey!

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S9'un tanıtımı yaklaştıkça akıllı telefon endüstrisi ısınmaya başlıyor. Her ne kadar yılın başında pek çok amiral gemisi tanıtılacak olsa da Galaxy S9, açık ara en çok merak edilen model.

Muhteşem bir akıllı telefon olmasına karşın bir felaketle sonuçlanan Galaxy Note 7’den sonra herkes Samsung’un yaşadığı büyük maddi ve manevi çöküntü ile piyasadan kısa süreli de olsa kaybolacağını düşünürken, Güney Koreli teknoloji devi Galaxy S8 ile birlikte küllerinden yeniden doğmakla kalmamış, satış rekorlarıyla adeta şaha kalkmıştı.

Galaxy S8’de yakaladığı başarıyı Galaxy Note 8 ile sürdüren Samsung, hem kendisi hem de rakipleri için çıtayı oldukça yükseğe çıkarmış oldu. Bir yılın daha sonuna gelirken akıllı telefon endüstrisi Galaxy S ailesinin yeni üyesi için şimdiden heyecanlanmaya başladı. Peki Galaxy S9’un nasıl bir telefon olması bekleniyor?

Tasarım

Samsung da Apple gibi cihazlarını ‘Tik-Tak’ döngüsü ile tanıtır. ‘Tik’ tanıtımlarda büyük tasarım değişiklikleri görülürken ‘Tak’ tanıtımlarda donanım ve özellik geliştirmeleri olur. Galaxy S6 ile büyük bir tasarım değişikliğine giden Samsung, S7’de bu tasarımı yalnızca birazcık iyileştirmişti: Tik-Tak. Galaxy S8’de yine büyük bir tasarım değişikliği gerçekleştiren şirket, Galaxy S9’de tasarımda büyük değişikliklere gitmek yerine mevcut tasarım çizgisini mükemmelleştirecek. Kısaca bir ‘Tak’ tanıtımı gerçekleşecek.

Parmak İzi Tarayıcı

Bazı sızıntılar Galaxy S9’da parmak izi tarayıcının ekranın altına konumlandırılacağını söylese de Samsung hala bu teknolojide bazı sorunlar yaşıyor. Şirket, bu nedenle yeni bir felaketle karşılaşmamak için parmak izi tarayıcıyı cihazın arkasına yerleştirmeye devam edecek. Fakat Galaxy S8 ve Note 8’de yaptığı hatayı tekrarlamayarak, tarayıcıyı kullanıcıların daha kolay erişebileceği bir konuma yerleştirecek.

Kameralar

Bazı sızıntılar Galaxy S9’un tek kamera ile geleceğini söylüyor. Açıkçası 2018 yılında bir Samsung amiral gemisinin tek kameralı olarak piyasaya çıkması kesinlikle büyük eleştiri alır ve Samsung, kendi ayağına sıkmış olur. Neyse ki bazı sızıntılar Galaxy Note 8’de olduğu gibi cihazın çift kamera ile geleceğini söylüyor. Hatta bir iddiaya göre 16MP’lik iki kamerası bulunan cihaz, 1000 fps ağır çekimi destekleyecek.

Kulaklık Girişi

Bazı sızıntılar Samsung’un Galaxy S9 ile birlikte kulaklık girişine veda edeceğini söylüyor. Açıkçası çoğu Samsung kullanıcısı cihazda bir kulaklık girişi olması için biraz daha kalın olmasına hayır demeyecektir. Ayrıca Evan Blass’ın söylediğine göre Galaxy S9’da AKG stereo hoparlör bulunacak. Geç kalınmış olsa da güzel bir gelişme.

Yazılım

Son dönemde akıllı telefon endüstrisinde yapay zeka çok önemli bir yere geldi. Samsung ise şu ana kadar yapay zekadan oldukça uzak göründü. Güney Koreli şirket yeni amiral gemisinde yapay zekaya daha fazla yer vermek için İngiltere ve Çin’den bazı yapay zeka şirketlerini satın aldı. Galaxy S9 ile birlikte piyasaya çıkacak Bixby 2.0’ın daha ‘akıllı’ olabileceğini söyleyebiliriz. En azından kullanıcılar için sinir edici bir özellikten fazlası olabilir.

Renkler

Samsung, Galaxy S6’dan bu yana cam tasarımı ile renkleri oldukça iyi harmanlayarak son derece şık renk seçenekleri sunmayı başardı. Bazı sızıntılar şirketin yeni bir mor renk seçeneği sunacağını söylüyor. Ayrıca Galaxy S9 ile birlikte Galaxy S8’dekine benzer bir kırmızı renk seçeneği de gelecek, fakat bu daha açık ve parlak bir kırmızı olacak. Dürüst olmak gerekirse global pazarda satışa çıkacak bit Burgundy Red Galaxy S9, cihaza ilgiyi arttırabilir.