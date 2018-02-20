Samsung, Galaxy S9 İçin 1300 TL'lik İndirim Kampanyası!

Eski model telefon kullanan tüketicilerin yeni versiyonlara geçmesini teşvik etmek isteyen Samsung, Galaxy S9 ile birlikte başlatacağı indirim kampanyası ile eski telefonunu getirenlere 1300 TL indirim sağlayacak.

Exynos işlemcili bir Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ı 2 saat kadar inceleme fırsatı bulan bir Reddit kullanıcısı AMA(Herhangi bir şey sor) ile Galaxy S9 satışları hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Reddit kullanıcısına göre Samsung, Galaxy S8’e göre büyük değişiklikler gerçekleştirmediği Galaxy S9’da ‘eski model’ telefonu olan tüketicileri hedefleyecek.

Peki bu nasıl olacak? Bildiğiniz üzere bazı sızıntılar, Samsung’un amiral gemisi fiyatlarını 100 dolar kadar yukarı çekeceğini söylüyordu. Reddit üyesinin söylediğine göre Samsung bir ‘eskisini getir yenisini götür’ kampanyası yapacak ve bu kampanya ile eski telefonunu getiren müşterilerine Galaxy S9 fiyatından 350 dolar indirim yapacak.

Sızıntılara göre Galaxy S9’un 4700-5000 TL aralığında bir fiyatı olacak. Bu fiyata 350 dolar (1300 TL) indirimi ekleyecek olursak cihazın fiyat aralığı 3400-3700 TL’ye düşüyor ki bu, günümüz amiral gemileri için son derece makul bir fiyat. Aynı hesaplamayı Galaxy S9+ için de yapacak olursak 3700-4000 TL aralığında bir fiyat ile cihaza sahip olunabileceği söylenebilir.

Reddit kullanıcısı ayrıca Galaxy S9’un bazı yazılım özellikleri hakkında da bilgi verdi. Galaxy S9 kullanıcıları kilit ekranı duvar kağıdı olarak bir video belirleyebilecekler ve bu video fazla şarj tüketmeyecek. Ayrıca kullanıcılar, Bixby’nin gelişimi için anlık çevirileri puanlayabilecekler. Son olarak da Canlı Odak özelliği, çift kameralı Galaxy S9+’a özel olacak.