Samsung, Galaxy S9 İçin Elini Çabuk Tutuyor

Piyasa kaynakları Cuma günü yaptıkları bir açıklamada, Samsung Electronics’in gelecek ‘Galaxy S9 Ailesi’nin iki yeni üyesi üzerinde çalıştığını, hatta firmanın 2018 Android öncü model ikilisi için daha şimdiden donanım yazılımını geliştirmeye başladığını söylediler.

Samsung’da halihazırda üzerinde işlem yapılmakta olan mevcut donanım yazılımının, ‘G960FXXU0AQI5’ ve ‘G965FXXU0AQI5’ yapım numarası ile işaretlendikleri belirtiliyor. İlk numara, tahminen daha küçük boyda olan, ikincisi ise büyük boy olan modele işaret ediyor. Diğer bir deyişle, Galaxy S9’un uluslararası varyantı ‘SM-G960F’ model numarasını taşıyacakken, Galaxy S9 Plus’ın benzer sürümü ise (Galaxy S9+ olarak stilize edilebilir) SM-G965F olarak adlandırılacak. S8 modelinin model numarasının SM-G950X olarak, Galaxy S8 Plus’ın ise alternatif olarak SM-G955X şeklinde adlandırılmış olmaları, bu gelişmenin de gerçek olma ihtimali var.

Galaxy S8 serisinin Mart ayında tanıtımı yapılmış olmakla birlikte piyasaya çıkışının Nisan ortalarında gerçekleşmiş olmasını göz önünde bulundurursak, Galaxy S9 cihazlarına yönelik donanım yazılımı geliştiriminin daha şimdiden başladığına dair haberler gösteriyor ki, yeni çıkacak ikili, bir önceki modellerden yılın daha erken bir periyodunda tanıtılabilir. Samsung’un Galaxy S serisi cihazları, tipik olarak kış sonu ya da ilkbahar başları gibi, sıklıkla da Mobile World Congress (MWC)’de sahneye çıkarlar. Fakat, Galaxy Note 7’de yaşanan fiyasko nedeniyle Samsung, cihazların yapımına daha fazla zaman ayırmak gerektiğine kanaat getirmiş olmalı ki, bu yıl söz konusu takvim biraz daha uzamıştı. Firmanın öncü Android cihazlarını çıkarma takvimini yine eskisi gibi bir düzene oturtup oturtmayacağı bilinmiyor olmakla birlikte, donanım yazılımı üzerindeki geliştirmelerin şimdiden başlamış olması, bu tip bir stratejiye işaret ediyor olabilir.

Galaxy S9 serisinin büyük ihtimalle Qualcomm Snapdragon 845 ve Samsung’un kendi yapımı olan Exynos 9810 SoC çipsetine sahip olmaları bekleniyor. 6GB RAM ve 64GB genişletilebilir minimum hafıza seçenekleri de olasılıklar arasında. Galaxy Note 8’lerle birlikte tanıtılan iki sensörlü görüntüleme sistemi, Galaxy S9 ve S9 Plus’ın arka kameralarında işlev görecek olabilir. Tabii Samsung’un amiral gemisi modellerinde artık bir gelenek haline gelen ‘çerçevesiz tasaım’ da, yeni ikilide kendini gösterecek olsa gerek.