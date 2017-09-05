Samsung, Galaxy S9 İçin iPhone 8’in Tasarımını Kopyalacak!

Dev rakipler Samsung ve Apple’ın arasını açacak bir sızıntı yapıldı. İki dev şirket her ne kadar belirli anlaşmalarla ortaklık yapsa da bu iddialar çok konuşulur.

Samsung, akıllı telefon dünyasının en hızlı yıllarından birini yaşıyor. An itibariyle iki amiral gemisi cihaz tanıtan Koreli dev, Apple’ın şu ana kadar hiçbir telefon çıkartmaması sebebiyle pazarda lider konumda. Ancak kendinden fazlasıyla emin olduğu her halinden belli olan Apple, iPhone 8’ine çok güveniyor.

Elbette her iki firmanın telefonlarını piyasaya sürmek için seçtikleri tarihler rekabetin getirisiydi. Samsung’un üst düzey performansının ardından pazarda büyük vurgun yapmanın peşinde olan Apple, iPhone 8’i Eylül 2017 sonunda dünyanın her yerinde satışa sunacak. Muhtemel bir darbenin ardından gardını Galaxy S9 ile alacak Samsung, 2018 baharını bile beklemeyebilir.

Ayrıca Samsung’un yeni aldığı bir patentten sızdırılan görseller, Galaxy S9 tasarımına ilişkin ilk bilgileri bize sunuyor. Sunuyor fakat, dikkatinizi çektiyse bu tasarım çizgileri bir yerden tanıdık geliyor. O da önümüzdeki hafta tanıtılacak iPhone 8!

Mayıs 2016 yılında yapılan patent başvurusundaki bu detayın dikkatleri yeni çekmesinin sebebi, iPhone 8’i fazlasıyla andıran hatlarının olması. Nitekim ekran üzerinde bulunan ve kulaklık, kamera ve çeşitli sensörleri içeren çentik, iPhone 8’in en çok tartışılan özelliklerinden. Bu işlerin kulislerin ardında nasıl ilerlediği bilinmez, ancak göz ardı edilmemesi gereken ve kafaları karıştıran bir detay daha var: iPhone 8’in ekranını Samsung üretiyor. Hatta, oluşması kuvvetle muhtemel olan ekstra talebi karşılamak amacıyla bir fabrika bile açtı.

Olaya nereden bakarsanız bakın, arap saçı gibi karmakarışık gelebilir. Bu konudaki önemli otoritelerin çoğu, Samsung’un tasarım konusunda çalıntı işlere kalkışabileceğini belirtiyor. Ancak tasarımını çalacağı telefonun ekranını üretecek olması, iki firma arasında gerçekleşen ve kimsenin bilmediği bir anlaşmanın varlığına da yorulabilir.

Zaman bize neler gösterecek ya da Samsung bu iddialara cevap verecek mi, yakında göreceğiz.