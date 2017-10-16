Samsung, Galaxy S9 İçin iPhone X'un Face ID’sini Uyarlıyor!

Tersine mühendislik üzerine bu yıl fazlasıyla çalışacağı anlaşılan Samsung, Apple’ın amiral gemisi teknolojilerinden Face ID’yi, Galaxy S9 için kopyalayacak. Bunun yanı sıra cihazın Snapdragon 845 ile piyasaya sunulacağı netlik kazanmak üzere.

Bu sene, akıllı telefon piyasasında en çok amiral gemisi modeli gördüğümüz yıllardan biriydi. Sadece Apple ve Samsung, sektörü eline tutan iki dev olarak 5 amiral model piyasaya sürdüler. Google ise Pixel 2 modelleriyle rekabet ortamına girmeye çalışıyor. Ancak artık geleceğe bakmamızın zamanı geldi çünkü 2017’nin son çeyreğine girmek üzereyiz.

Galaxy S9’a dair ilk sızıntılar daha S8’in lansmanı bile yapılmadan ortaya atılmaya başlamıştı. Samsung’un hızlı bir strateji güdüp yeni modeli beklenenden daha erken piyasaya sunacağı konuşuluyordu. Apple cephesinde gelirleri arttıracak iPhone X ise yüksek fiyatına rağmen ciddi bir alıcı kitlesine sahip. Bu nedenle hamle sırası Samsung’da ve Güney Koreli üretici elini sağlam tutacakmış gibi görünüyor.

Apple, iPhone X lansamanında bundan sonra çıkartacağı bütün cihazlarda stadart haline getirmek istediği Face ID’yi tanıtmıştı. Parmak izi okuyuculu güvenlik seçeneğini tarihe gömen teknoloji, büyük ilgi uyandırdı. Çünkü hem donanım hem de yazılım uyumunun varabileceği en üst düzey güvenlik önlemi oldu. Artık mobil dünyada 3B yüz algılama denen bir teknoloji var ve Apple nadiren de olsa bir ilki başardı.

Bu değişime Android cephesinin bir an önce yetişmesi şart. En güçlü Android üreticisi Samsung ise söylentilere göre çoktan adım atmış durumda ve Galaxy S9 ile kendi 3B yüz algılama sistemini tanıtmak için çalışıyor. Güney Kore basını firmanın, iPhone X’da bulunan Face ID’yi tersine mühendislik teknikleriyle analiz ettiğini ileri sürüyor.

Ayrıca Galaxy S9, gelecek yıl düzenlenecek MWC 2018 etkinliğinde tanıtılacağı açıklanan Qualcomm Snapdragon 845 işlemcisi ile gelecek. Ekran konusunda Galaxy S8’in yakaladığı başarıyı sürdürmek isteyen dev şirket yeni çerçeve ölçüsü ve en-boy oranlarıyla karşımıza çıkabilir.

Ancak bütün sorulardan daha da önemlisi: Samsung, 3B yüz algılama bileşenleri için gerekli donanımı üretebilecek mi? Açıkçası Apple bu özellik için lansman tarihini geciktirmiş ve pazardaki rekabetten aylarca geride kalmayı göze almıştı. Samsung’un ne yazık ki aynı boşluğu tanıma şansı yok, çünkü daha çok kullanıcıya hitap ediyor.

Galaxy S9 cephesinden edinilen bilgiler şimdilik bu kadar. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın, takipte kalın :)