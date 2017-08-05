Galaxy S9'un Konsept Çalışmaları Ortaya Çıkmaya Başladı

Samsung hayranlarının gözleri bu tarihlerde Note 8 için çevrilmiş durumda olsa da, Galaxy S9 için olası konsept tasarım çalışmaları da gün yüzüne çıkıyor.

Samsung, Galaxy S8 telefonlarıyla büyük bir başarı elde etti ve bunun ardından da Note 8 için kollarını sızavış durumda. Çok uzak değil, yakın bir gelcekte Galaxy Note 8 de piyasaya çıkacak. Zaten artık tanıtılacağı zamanın gerçekten yakın olduğunu görebiliyoruz çünkü telefonun gerçek fotoğrafları yayınlandı.

GalaxyS9Blog.com, gelecek yılın amiral gemisi olan Galaxy S9 ile ilgili bir konsept tasarımı paylaştı. Ayrıca S9 ile ilgili söylentilerde Galaxy S9, S8, S8 + ve Note 8'in sahip olduğu Infinity Display'i sürdürecek.

Ayrıca konsept tasarım, Samsung'un bu yıl yapmaya çalıştığı ancak yetiştiremediği ekrana gömülü parmak izi sensörünün de ekranın alt kısmında yer alacağını öne sürüyor. 5.7 inçlik 4K ekran, 6 ve 8GB RAM seçenekleri, 64GB ve 128GB dahili depolama seçenekleriyle karşımıza çıkması beklenen Galaxy S9'un bataryasının da 4.200 mAh olacağı düşünülüyor.

Fiyat aralığı konusunda ise iyimser yaklaşan konsept, 900 ile 1000 dolar arası bir fiyat biçiyor. Galaxy S9'u en erken Mart 2018 gibi görebileceğimiz düşünülüyor. Note 8'in çıkmasıyla da, Galaxy S9 konsept tasarımlarında değişiklikler muhakkak olacaktır.

Konsept videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Ayrıca Galaxy S9'un bu şekilde bir tasarıma sahip olmasını ister miydiniz?