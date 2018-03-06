Samsung Galaxy S9 İçin Seçilmiş En İyi Aksesuarlar

Samsung Galaxy S9 kullanıcıları için birçok aksesuar seçeneği mevcut. Bu aksesuar seçeneklerinden en göz çarpan ürünleri, sizler için listeledik.

Galaxy S9, hiç şüphesiz son dönemin en çok dikkat çeken telefonlarından biri oldu. Telefonunu darbelerden korumak isteyenler ya da batarya ömrünü düşünenler için, bazı aksesuar seçenekleri mevcut.

Samsung Alcantara Cover

Bu aksesuarlardan ilki, Samsung Alcantara Cover. Samsung, ürettiği telefonlar için dikkat çekici aksesuarlar sunma konusunda da oldukça başarılı. Bu şık ve hafif telefon kabı da onlardan biri. Son derece hafif kauçuk-plastik karışımı bir materyal ile üretilen bu telefon kabı, telefonun tüm kasasını sararak darbelerden koruyor. Hoparlör, şarj girişi ve kulaklık girişini açıkta bırakan tasarım, yalnızca kullanışlılığı ile değil, görselliği ile de dikkat çekiyor.

Spigen Rugged Armor Case

S9'lar için bir diğer telefon kabı önerisi ise, fiyatı daha uygun olan ve amazon gibi bir çok siteden rahatlıkla ulaşabileceğiniz bu ürün. Spigen'in ürettiği bu telefon kabı, TPU kullanılarak üretiliyor ve sağlamlık derecesi birçok telefon kabına göre başarılı. Telefonunuzu her durumda rahatça kullanmaya devam edebileceğiniz şekilde tasarlanan bu ürünün fiyatı 13 dolar.

Whitestone Dome Glass Tempered Glass Screen Protector

Ekran koruyucuları, telefonlarımız için en öncelikli koruma yöntemi. Eğer S9'unuzun ekranını korumak istiyorsanız, şimdiye kadar tasarlanmış en başarılı ürünlerden biri olan bu ürünü tercih edebilirsiniz. 45 dolar gibi bir fiyatı olan ürün, en pahalı ekran koruyucusu olarak karşımıza çıkıyor ancak verdiği ömür boyu garanti ve kıvrımlı ekran kenarları için özel tasarlanmış olması, fiyatı makul hale getiriyor.

Samsung Fast Charge Wireless Charging Convertible Stand

Hayatımıza aniden dahil olan kablosuz şarj seçeneği, beraberinde yeni ürünleri de getirdi. Samsung'un hızlı şarj özelliğine sahip bu cihazı, tasarımı ile de büyük beğeni topladı. Fiyatı 90 dolar olan bu ürünü, birçok sanal markette 50 dolara bulabilirsiniz.

Anker PowerCore+ 26,800mAh Battery Pack

Aynı anda üç cihazı şarj edebilen ve rahat taşınabilecek küçük tasarımı ile dikkat çeken bu ürün, şarj kapasitesi ve uzun ömürlü oluşu ile dikkat çekiyor. Fiyatı ise 70 dolar.

Samsung microSD EVO+ 256GB

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Telefonunuz için ek saklama alanı ihtiyacınız var ise, Samsung'un 128GB ve 256GB hafıza kartları, doğru tercih. Hız açısından son derece başarılı olan bu kartların okuma hızı 95MB/s, yazma hızı ise 90MB/s. Fiyatları 45 dolar ve 135 dolar olan bu iki ürüne, birçok sanal marketten ulaşabilirsiniz. Siz bu aksesuarlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Galaxy S9'u satın alırsanız aksesuar olarak bunlardan birini düşünür müsünüz?