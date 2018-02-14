Galaxy S9 Kamera Sonuçları Galaxy S8 ile Karşılaştırıldı!

Çinli bir Twitter kullanıcısının paylaştığı tweet, Samsung hayranlarını heyecanlandırdı. Zira tweet, Galaxy S9 kamerası ile çekilmiş bir fotoğrafı, Galaxy S8 kamerası ile çekilmiş fotoğraf ile karşılaştırıyordu.

Yeni bir amiral gemisi tanıtıldığında en çok merak edilen özelliklerinden biri de kamera performansı oluyor. Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S9’da çift kamera teknolojisi kullanmayacak. Fakat şirketin yeni amiral gemisinin değişken diyaframlı kamerası ile önceki nesil Galaxy S cihazlara göre çok daha iyi bir performans sergilemesi bekleniyor.

Çinli bir Twitter kullanıcısı, profilinde Samsung’un yeni amiral gemisinin kamera performansını karşılaştırmamız için aynı karenin çekildiği iki fotoğraf paylaştı. Twitter kullanıcısının iddiasına göre göre aşağıdaki fotoğraflardan soldaki Samsung’un geçtiğimiz yıl tanıttığı amiral gemisi Galaxy S8, sağdaki ise 25 Şubat’ta tanıtılacak olan Galaxy S9 ile çekilmiş.

Sizin de anlayabileceğiniz gibi fotoğraflar tam bir görüntüyü göstermiyor. Fotoğraflar yakınlaştırılmış ya da kırpılmış durumda. Yine de iki kamera arasındaki kontrast farkını ayırt etmek zor değil. Eğer sağdaki görsel gerçekten Galaxy S9 ile çekildiyse Samsung’un oldukça üst düzey bir kamera performansı vaat edeceğini söyleyebiliriz.

Ne yazık ki görüntülerin gerçekten Galaxy S8 ve Galaxy S9 ile çekilip çekilmediğini anlamak için EXIF verilerini kontrol etmek mümkün değil. Bu nedenle fotoğraflara bir miktar şüphe ile yaklaşmakta fayda var. Bununla birlikte Samsung tek kameralı bir telefon çıkararak ‘sayısal’ olarak bir risk aldığı için mevcut tek kamerada bu seviyede bir iyileştirme olması muhtemel.