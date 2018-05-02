Samsung Galaxy S9 vs Google Pixel 2: Hangisini Almalısınız?

Galaxy S9 her ne kadar daha çok ön planda gibi dursa da Google Pixel 2'nin de ondan geride kalır yanı yok. İşte tüm yanlarıyla bu iki kral telefonun kıyaslaması.

Galaxy S9, Pixel 2 ile karşılaştırıldığında birçok ortak özelliğe sahip olsa da Pixel 2'de bazı iyileştirmeler var, cihaz bazı özellikleriyle Google'ın en iyi amiral gemisi olmaya devam ediyor. Bu yazımızda sizler için iki devi, yani Galaxy S9 ve Google Pixel 2'yi kıyaslayacağız. Hazırsanız başlayalım:

İki Cihaz Arasındaki Benzerlikler

İlk görünüşteki farklılıklara rağmen, bu telefonlar arasında birçok ortak şey var. Malzeme kullanımı ve tasarım konusunda gayet farklı olan bu iki telefon, neredeyse aynı büyüklükte. Pixel 2 biraz daha kısa ve daha hafif, ancak her iki telefon da özellikle 6 inçlik (ve üzeri) akıllı telefon alanındaki sürekli büyüyen rekabete kıyasla oldukça kompakt.

Samsung Galaxy S9'un Teknik Özellikler

İki telefon arasında donanım itibarıyla eşleşen bazı özellikler bulunuyor. Galaxy S9'un arka yüzündeki parmak izi sensörü yerleşimi, su direnci, stereo hoparlörler, 64 GB taban depolama ve nispeten küçük pil kapasitesi gibi pek çok özelliği Pixel 2 ile neredeyse aynı. Galaxy S9, Pixel 2'den 300mAh daha yüksek bataryaya sahip olsa da Pixel 2'nin buradaki açığı yazılımsal iyileştirmelerle gideriyor.

Galaxy S9'un yeni kamera sensörü, Google'ın Pixel 2'de HDR+ ile çektiği görüntüler kalite konusunda ise 'el elden üstündür' mantığını benimsemiş vaziyette. Bu telefonlar, farklı türde fotoğraflar çekiyor ve genellikle aynı anlarda çok farklı fotoğraflar elde ediyorlar. Her birini kendi alanında iyi olması, telefonların kalitesini gösteriyor. Galaxy S9 basitliğiyle ön plana çıkarken, Pixel 2 daha kontrastlı yahut renkli dramatik fotoğraflar çekebiliyor.

Farklılıklar

Her iki telefon da tasarımını gayet iyi taşıyor, ancak Samsung telefonları neden bu kadar kişi tarafından tercih ediliyor; bunu tasarımıyla anlamak mümkün. Keza arka cam kısmı ne kadar kırılgan olsa da Samsung, çok daha göz alıcı. Metal gövdesiyle daha az hasar görse bile, herkes Pixel 2'nin tasarımını beğenmeyebilir.

Ardındansa ekranın alan farkı göz önüne gelebilir. Pixel 2'nin 5 inç 16: 9 ekranına karşı Galaxy, 18:5:9 ekrana sahip. Başka bir deyişle, Galaxy S9 ekranı %83'ün ekran-gövde oranından oluşurken, Pixel 2 %70 ekrna-gövde oranına sahip. Galaxy S9, Galaxy S8'den %15 daha parlak ve daha canlı ekranıyla alanında lider konumunda yer alıyor. Pixel 2'de ayrıca bir OLED paneli var, ancak renkler ve parlaklık açısından daha düşük bir seviyede, 1920x1080 çözünürlüğünün de biraz daha düşük olduğu biliniyor. Pixel 2'nin ekranı yeterince iyi, ancak Galaxy S9 gibi bir endüstrinin lideri değil. Ayrıca, telefon ilk çıktığında LG'nin ürettiği ekranın ton değişimi çok konuşulmuştu.

Donanım farkına gelecek olursak Pixel 2 burada daha avantajlı olabilir. Samsung ise daha fazla özellik yaklaşımıyla birçok insan için keyifli ve kullanışlı bir yazılıma sahip. Piksel 2'deki Android 8.1 Oreo deneyimi pürüzsüz, temiz ve derli toplu. Galaxy S9'un çok daha fazla özelliği var, ancak birçoğu kullanışsız. Pixel 2'nin ne kadar basit olduğunu gördüğünüzde Google'ın az ama öz felsefesini benimsediğini anlarsınız.

Peki Hangisini Almalısınız?

Temel deneyim ve özelliklerin çoğu Galaxy S9 ve Pixel 2 arasında benzer olsa da dış tasarımlar, ekran ve ek özellikler çok farklı. Burada telefonlardan birini tercih ederken dikkat etmeniz iki konu var. Galaxy S9, kablosuz şarj, kulaklık jakı, daha yeni işlemci, daha büyük batarya ve daha büyük ve hoş bir ekran gibi ekstra özellikleriyle Pixel 2'nin önüne geçiyor. Donanım konusunda biraz daha aşağı olsa bile, S9 birçok kişiye hitap edecek kadar gösterişli. Piksel 2, donanımında çok daha incelikli ve yazılımıyla kullanımı çok daha basit. İhtiyacınız olan çekirdek özelliklerine sahip.

Diğer yandan değinmemiz gereken bir nokta ise telefon fiyatları elbette. Google Pixel 2 ülkemizde satılmamasına rağmen 4.300 TL civarı bir fiyata denk gelirken, S9 4.599 TL üzerinden satılıyor. Her iki telefon da kendi alanında çok iyi cihazlar. Asıl nokta, sizin bir telefondan ne aradığınızla ilgili.