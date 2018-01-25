Samsung Galaxy S9 İlk Kez Çalışırken Görüntülendi!

Samsung'un önümüzdeki ay tanıtacağı amiral gemisi Galaxy S9, Çinli bir teknisyen tarafından çalışırken videoya kaydedildi ve YouTube'da paylaşıldı.

Samsung’un yeni amiral gemi ikilisi Galaxy S9 ve S9+’ın lansmanının 25 Şubat’ta gerçekleşeceğinin açıklanmasının ardından Çin’in sosyal medya platformu olan Weibo’da, Galaxy S9’a ait iki yeni video ortaya çıktı.

Videoların ilkinde Galaxy S9’un dokunmatik ekranı test edilirken görülüyor. Çince bir klavyenin göründüğü videoda arayüz Android Oreo’yla bir benzerlik göstermiyor. Bununla birlikte cihazın ekran çerçevelerinin Galaxy S8'e kıyasla bir miktar inceldiği görülüyor.

Yine aynı Çinli kaynaktan gelen ikinci video ise ekranın kapalı olmasından anladığımız kadarı ile bir tasarım prototipine ait. Cihazın çerçevelerindeki iyileşmenin gösterildiği videoda, Galaxy S9’da tek ön kamera olacağı da açık bir şekilde görülüyor.

SlashGear’ın raporuna göre hem Galaxy S9 hem de Galaxy S9+, bir önceki nesil Galaxy S’lere göre daha kalın ve daha geniş olacaklar. Galaxy S9, 147.6x68.7mm boyuta ve 8.4mm kalınlığa sahipken Galaxy S9+, 157.7x73.8mm boyuta ve 8.5mm kalınlığa sahip olacak.

Kalınlaşan cihazlarda kamera çıkıntısını azaltmak isteyen Samsung, ISOCELL kamera teknolojilerini geliştiriyor. Düşük ışıkta daha iyi performans sağlamak için Tetracell teknolojisi kullanan şirket, ayrıca tek bir çekimde daha fazla pozlama yakalamak için Akıllı WDR özelliği sunacak.