Çinliler yine rahat durmadılar ve henüz tanıtılmasına bir buçuk ay varken Samsung Galaxy S9+'ın sahtesini ürettiler. Sahte S9+ hem boyutu hem de tasarımı ile gerçeğinden kolaylıkla ayırt edilebiliyor.

Akıllı telefon endüstrisi ve kullanıcılarının merakla beklediği Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S9 hakkında aylardır onlarca sızıntı gerçekleşti. Üstelik son birkaç haftadır cihaz hakkında pek çok resmi olmayan görsel de internet ortamında sızdırıldı ve bu sayede hepimiz üç aşağı beş yukarı neyle karşılaşacağımızı biliyoruz.

Şu ana kadar yeni Samsung amiral gemisine ait olduğu iddia edilen pek çok fotoğraf gördük. Fakat ilk kez Galaxy S9+ bir videoda görüntülendi; fakat sahtesi. Uzak doğulu dostlarımız daha önce pek çok Apple ve Samsung amiral gemisinin henüz tanıtılmadan sahtesini üreterek satışa çıkarmıştı. Galaxy S9+ da onlardan çok farklı olmadı.

Videoda görülen telefon ilk bakışta gerçekten Galaxy S9+ olabileceğini hissettiriyor. Fakat yalnızca 1 saniye sonra Galaxy S7’den bile kalın çerçevelerini görerek hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Ayrıca cihaz o kadar kalın bir yapıya sahip ki içinde 10000mAh batarya varmış gibi bir hisse kapılabilirsiniz.

Galaxy S9’un Şubat ayının sonlarında Mobil Dünya Kongresi(MWC) 2018’de tanıtılması bekleniyor. Cihazın tanıtımı bu kadar yaklaşmışken fazlaca sızıntı gerçekleşmesi, artık alışık olduğumuz bir durum. Fakat pek çok sızıntının sahte görseller sunduğunu düşünürsek MWC 2018’e kadar hangisinin gerçek Galaxy S9 olduğunu anlamak kolay olmayacak.