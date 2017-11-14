Samsung Galaxy S9+'ın Özellikleri Geekbench'de Görüldü!

Samsung'un 2018 yılının başında tanıtılacak yeni amiral gemisi Galaxy S9+ Geekbench'de görüldü. Cihazın sadece 4GB RAM'e sahip olması kafalarda soru işareti yarattı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un iPhone X satışlarının kendi amiral gemisinin satışlarını etkilememesi için Galaxy S9 ve S9+’ı erken tanıtacağı söylentilerini daha önce duymuştuk. Yeni ortaya çıkan Geekbench sonuçları bu söylentilerin haklı olabileceğini gösteriyor.

Samsung, Galaxy S ailesinin Mart ayında tanıtımını yapıp, Nisan ayında da cihazları satışa sürmektedir. Fakat yeni ortaya çıkan Galaxy S9+’a ait Geekbench sonuçları, Samsung’un yeni amiral gemilerini normalden çok daha erken test etmeye başladığını gösteriyor. Bu durum da yeni amiral gemilerini Mart ayında değil Ocak ayında tanıtacağı söylentilerini güçlendiriyor.

Daha önce ortaya çıkan sızıntılardan Galaxy S9’un SM-G960, S9+’ın ise SM-G965 model numarasına sahip olduğunu biliyorduk. Yeni gün yüzüne çıkan Geekbench sonuçları da SM-G965F model numaralı cihaza ait. Dolayısı ile bu cihazın bir Galaxy S9+ olduğunu söyleyebiliriz.

SM-G965F’in Samsung’un geçtiğimiz günlerde tanıttığı Exynos 9 Serisi 9810 işlemciye sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca cihaz Android 8.0 Oreo işletim sistemine sahip. Buraya kadar her şey normal. Tuhaflık, cihazın yalnızca 4GB RAM’e sahip olması. Neredeyse 10GB RAM’ler göreceğimiz bir dönemde Samsung’un neden bu kadar düşük bir RAM kapasitesini test ettiğini anlamak güç.

Galaxy S9’un hangi teknik özelliklere sahip olacağı az çok tahmin edilebiliyor. Fakat 4GB RAM bu tahminlerin arasında bulunmuyor. Samsung, daha düşük RAM kapasitesi ile kendi arayüzünün ‘hafifliğini’ test ediyor olabilir. Diğer türlüsü kendi ayağına sıkmak olacaktır. Bununla birlikte Galaxy S9’un çok da sürpriz olmayan bir şekilde Android Oreo ile kutudan çıkacak olması, Samsung hayranları için sevindirici bir haber.