Galaxy S9, iPhone X’dan %37 Daha Hızlı İnternet Sunuyor!

Bir akıllı telefon seçerken dikkat etmeniz gereken pek çok özellik vardır. Tasarım, kamera, performans gibi teknik konular, size o cihazın neler sunacağını gösterir, ancak bir de indirme hızları söz konusudur. Eğer hızlı internet deneyimi sizin için önemliyse, günümüzün en gözde iki telefonu arasında yapılan bu test işinize yarayabilir.

Apple’ın piyasadaki en yeni amiral gemisi, Eylül 2017’de tanıtıldı ve piyasaya sürüldü. Dişli rakibi Samsung, aynı sınıfta Mart 2018’de sahneye çıktı. iPhone X ve Galaxy S9, performans konusunda raflardaki diğer cihazlardan çok daha üstün, ancak internet deneyimi konusunda Samsung’un elinin daha güçlü olduğu görünüyor.

Ookla’nın yaptığı testlere göre Samsung Galaxy S9, CAT 18 LTE modemi sayesinde 1.2 Gbps (saniyede 1.2 GB) üst limitli bağlantı imkanı sunuyor. Eş değer bir ortamda ve şartlarda yapılan testlere göre S9 ve S9 Plus, iPhone X’dan %37 daha hızlı internet bağlantısına sahip. Google Pixel 2 ile arasına %17 fark koyan Galaxy S9, kendisinden iki nesil önceki cihaz Galaxy S7’ye de %38’lik fark atıyor.

Bu durumda Samsung’un günümüzün en hılzı internet deneyimi sunan cihaza sahip olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın performans kanadında ise Snapdragon 845 işlemci yongası bulunuyor. 4GB ila 6 GB arasında değişen RAM seçenekleri ile testlerde kullanılan cihazın 64 GB’lık hafızası bulunuyordu. Tüm bu donanımlar, daha hızlı bir internet deneyimi için modem ara birimine destek sağlıyorlar.

5G teknolojisinin gelişine yaklaştıkça akıllı telefonların internet deneyimleri de kaliteli bir noktaya ulaşıyor. Önümüzdeki yıllarda ana akım üreticilerin büyük kısmı 5G destekli telefonlarla karşımıza çıkacaklar.

İnternet bağlantılarınızın o an bulunduğunuz ortamdan, hücresel şebekeye yakınlığından ya da bağlı olduğunuz modemin kalitesinden etkileneceğini unutmayın. Yukarıda bahsi geçen testler, özdeş şart ve ortamda yapıldılar.