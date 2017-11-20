Galaxy S9, iPhone X Özelliklerine Sahip Olamayabilir

iPhone X ile başlayan 3D yüz tanımlama özelliği, Samsung tarafından Galaxy S9'da kopyalanamayabilir.

iPhone X'la başlayan ve akıllı telefon piyasasındaki güvenlik protokolünün yeniden tasarlanmasını tartışmaya açan üç boyutlu yüz tanıma özelliği, işlevsel olsun ya da olmasın diğer tüm akıllı telefon üreticileri tarafından kopyalanmaya çalışılıyor. Elbette bu teknolojiyi kendi ürünlerine en yakın zamanda getirebilecek şirket olarak da Samsung görülüyor. Ancak son gelen söylentiler Samsung'un Galaxy S9'da bu teknolojiyi kullanmayacağı yönünde oldu.

Samsung, gelecek sezon için çalışmalarına başladı. Şirketin yakın gelecekte piyasaya süreceği Galaxy S9'ların, 5.8 inç ile pluslar için 6.2 inç boyutunda olması bekleniyor. Peki ne gibi yeni özellikler olacak? Galaxy S9'un da önceki Samsung'lar gibi yüz tanıma yapacağı söyleniyor ancak bu sensörlerin teknolojik yetersizlik nedeniyle 2D olacağı belirtiliyor. Zira uzmanlara göre 3D yüz tanıma sistemi, mobil bankacılık, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gibi çeşitli alanlarda kullanılacak. Ancak, Samsung Electronics'in mevcut 2D sistemini koruyacağı gerçeği, bu yeni sezonda, akıllı telefon anlamında bir yeniliğe istenildiği kadar imza atamayacağı anlamına geliyor.

Galaxy S9'da olacaklara gelirsek eğer; öncelikle çift arka kameraya sahip olacağını söylemek gerekiyor. Diğer bir özellik ise yeni telefonun kamerasında olacak. S9'un kamerası, saniyede 1000'den fazla görüntü almasına izin veren 3-stack katmana sahip olacak. Zira bu özelliğin Sony ve Galaxy S8 cihazlarda halihazırda mevcut durumda bulunuyor.

Kabaca S9'un S8'e çok benzeyeceği söyleniyor. Zaten Samsung yetkilileri de S9'un yenilik konusunda eksikliğinin olacağını da belirtiyorlar. Yetkililer, S9'ların piyasada beklenen yenilikçi özelliklere sahip olmayabileceğini ancak S8'deki eksikliklerin giderileceğini ve kullanıcı deneyiminin artırılacağını söylüyorlar. Telefonun 2018 Şubat ayında İspanya'nın Barselona kentine düzenlenecek olan Dünya Mobil Kongresi'nde tanıtılması bekleniyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz; şüphesiz S8'e göre daha pahalı olacak olan Galaxy S9 neredeyse hiçbir yeniliğe rağmen satılabilecek mi?