Galaxy S9, iPhone X'un Animoji Özelliğini Araklayacak!

Yeni bir sızıntıya göre Samsung, iPhone X'un animoji özeliğini araklayarak yeni amiral gemisi Galaxy S9 ile birlikte kullanıcılara sunacak.

Büyük akıllı telefon markaları, rakip akıllı telefonların tüketiciler tarafından beğenilen bir özelliğini yeni çıkaracakları akıllı telefonlara eklemekten asla çekinmezler. Bazı üreticiler bu ‘araklama’ işlemini göstere göstere yaparken bazı üreticiler biraz makyaj yaparak özelliği kısmen güncelleyip yeni bir özellik gibi tüketicilere sunar. Her ne olursa olsun tüketiciler, başka telefonda var olan sevdikleri bir özelliğin kendi telefonlarında da olmasından şikayetçi olmazlar.

Apple geçtiğimiz Eylül ayında iPhone X’u tanıttığında, cihazın Android kullanıcılarını en çok imrendiren özelliği Animoji olmuştu. Ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre temel bir ihtiyaçtan çok bir eğlence aracı olan animojiler, ‘3D Emoji’ adı ile Samsung’un yeni amiral gemileri Galaxy S9 ve Galaxy S9+ ile Android kullanıcılarına da sunulacak. Bu da cihazların Galaxy S8’dekine göre çok daha güvenli olan bir 3D yüz tarayıcıya sahip olacağını gösteriyor.

3D emojilerin çalışma prensibi, animojiler ile neredeyse aynı olacak. Kullanıcının yüzünü algılayan 3D yüz tarayıcı, mimiklerimizi algılayabilecek ve bunları 3D emojilere dönüştürecek. iPhone X, kullanıcılara çok az sayıda animoji seçeneği sunuyordu. Samsung’un bu konuda yelpazeyi çok daha geniş tutması bekleniyor. iPhone X’da oluşturulan animojiler iMessage üzerinden gönderilebilirken, Samsung’un 3D emojileri tüm mesajlaşma uygulamalarından gönderilebilecek.

Yine aynı sızıntıya göre Samsung, Galaxy S9 için fiyat etiketini Galaxy Note 8’in altında tutacak. Fakat Galaxy S9+’ın en pahalı Samsung akıllı telefon olması muhtemel. Bununla birlikte her iki telefon da stereo-ish hoparlörlere sahip olacak. Samsung’un sonunda tüketicileri dinleyerek cihazlara stereo hoparlör özelliği getirmesi olumlu bir gelişme. Şimdilik elde edilen bilgiler bu kadar. Daha fazlası için 25 Şubat’taki ‘Unpacked’ etkinliğini beklememiz gerekiyor.