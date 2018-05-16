Samsung Galaxy S9 ve S9+ İçin İki Yeni Renk Seçeneği!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, mevcut renk seçeneklerinden memnun olmayan müşterileri için burgonya kırmızısı ve gün doğumu altın Galaxy S9 ve S9+'ı satışa sunmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Samsung’un, son amiral gemileri olan Galaxy S9 ve S9+ için Burgundy Red (burgonya kırmızısı) renk seçeneğini piyasaya sürmeye hazırlandığını öğrenmiştik. Hatta burgonya kırmızısı Galaxy S9 ve S9+’ın gerçek fotoğrafları dahi ortaya çıkmıştı.

Fakat Güney Koreli teknoloji devi yine bir ters köşe yaparak Galaxy S9 ve S9+ için bir değil iki yeni renk seçeneğini piyasaya sürüyor. Bunlardan ilki, daha önceden fotoğraflarını görmüş olduğumuz burgonya kırmızısı. İkincisi ise Sunrise Gold (gün doğumu altın) rengi.

Haziran ayında satışa çıkacak olan gün doğumu altın Galaxy S9 ve S9+, özellikle kadın Samsung müşterilerinin fazlası ile beğenisini kazanabilecek bir görünüme sahip. Üstelik haberler de iyi; Sunrise Gold Galaxy S9 ve S9+ Avrupa, Avustralya ve Asya pazarlarında kesin olarak satışa sunulacak.

Fakat Mayıs ayı içinde piyasaya çıkacak burgonya kırmızısı Galaxy S9 ve S9+ için aynı güzellikte bir haber ne yazık ki söz konusu değil. Samsung, bu göz alıcı kırmızı renkli modellerini yalnızca Çin ve Güney Kore’de satışa çıkaracak. Yine de ilerleyen zamanlarda Avrupa ve Amerika’ya da gelmesi mümkün.