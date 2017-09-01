Samsung Galaxy S9 Ocak Ayında Satışa Çıkacak!

Samsung, Galaxy markasının hakkını vermeye ve bir yıl içinde 3. amiral gemisini çıkarmaya hazırlanıyor. Apple ile olan dişli rekabet, danışıklı dövüşe dönüşüyor.

2017 yılı, mobil dünyanın en fırtınalı olduğu yıllardan biriydi. Tam duruldu demişken IFA 2017 fuarıyla gene hızlandı ve muhtemelen önümüzdeki yılın ortalarına kadar da bu şekilde devam edecek. Apple bu sene dişli rakibi Samsung karşısında biraz pasif kalsa da, 12 Eylül’de tanıtacağı iPhone 8’e çok güveniyor. Diğer yandan Samsung bir yılda ikinci amiral gemisi telefon çıkartarak tüm pazarlarda liderliği ele almış durumda.

Apple’ın hedefi her zaman üst düzey akıllı telefon satışlarında birinci olmaktır. Samsung da bunun farkında ve her iki firma satış rakamlarının etkilenmemesi için cihazları farklı dönemlerde çıkartıyorlar. Elimize geçen bilgilere göre Koreli dev Samsung, Galaxy S9’u önümüzdeki Ocak ayında satışa sunacak. Bu hemen hemen Eylül ayının sonunda tüm dünyadaki raflarda yerini alacak iPhone 8’i düşününce mantıklı bir tercih. Başka bir deyişle Samsung raflar için çoktan hazır ve Apple’ı bekliyor. Elbette beklerken cihaza birkaç ekstra özellik eklemeyi de ihmal etmeyecektir.

Geçtiğimiz Mart ayında satışa çıkan Galaxy S8 ikilisini düşününce Samsung’un 12 ay içerisinde 3. üst düzey cihaz çıkartacağı gerçeği, pazarın kimde olduğunu gösteriyor. Ancak gene de Apple’a karşı sağlam durmak gerek.

Galaxy S9’un muhtemel özellikleri hakkında net bir bilgi bulunmasa da ekran üretiminin Kasım 2017 itibariyle başlayacağını söyleyebiliriz. Bilmeyenler için hatırlatalım: Ekranlar cihazların ilk üretilen modülleridir. Devamında bir cihazın bütünleşmesi ve milyonlarcasının satışa hazır olması, 3 ay kadar bir süre alır. Bu arada iPhone 8 ekranlarını da Samsung üretiyor.

Ayrıca Qualcomm'un Snapdragon 845 olarak adlandıracağı yeni nesil işlemcisi S9 ile birlikte gelebilir. Bakalım ön görülen takvim ve beklentiler doğru çıkacak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Takipte kalın :)