Samsung Galaxy S10 Çentiksiz ve 3D Kamera ile Gelecek!

Samsung’un önümüzdeki yıl piyasaya süreceği S10, çentiksiz ve 3d kamera özelliğine sahip olacak.

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S9'un Güney Kore’de piyasaya sürülmesinin ardından, daha ülkemize gelmeden bir sonraki modelinin ilk sızıntısı gerçekleşti. Samsung Galaxy S10, ürün serisinde Apple'ın iPhone X'da bulunan FaceID özelliklerinin getirilmesine olanak tanıyan 3D kameraya da sahip olacak.

Sızıntısı gerçekleşen yeni kamera teknolojisinin, mobil cihazlar için son teknoloji 3D tarayıcılarla uğraşan İsrailli girişimci Mantis Vision tarafından geliştirildiği söyleniyor. Ayrıca Samsung'un, bu işi aynı zamanda 3D algılama teknolojilerinde uzmanlaşmış Güney Kore merkezli bir görüntüleme şirketi olan Namuga ile birlikte yürütmeyi planladığı bildirildi.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Samsung’un Mantis Vision'un geliştirdiği 3D sensör dizisini, iPhone X’da olduğu gibi bağımsız bir sensör olarak kullanmak yerine, Galaxy S10'da kullanılacak kameraya entegre edeceği söyleniyor. Eğer söylentiler doğruysa fiziksel alandan tasarruf etmek ve eski amiral gemilerinden daha kalın telefon kamerası tasarlamak zorunda olmamak Samsung’un işini oldukça kolaylaştıracağa benziyor.

Mantis Vision ve Samsung bu yıl katıldıkları MWC 18’de birlikte çalışacaklarıyla ilgili herhangi bir duyuru yapmadı. Sızıntı haberleri doğruysa muhtemelen önümüzdeki yıl düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi’nde birlikte yeni kamera teknolojilerini duyuracaklardır. Son olarak Samsung Mantis Vision’a 2014 yılında yüklü bir yatırım yapmıştı bu nedenle, düşünüldüğünde iki firmanın birlikte çalışması oldukça mantıklı geliyor.