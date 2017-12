Samsung Galaxy S9 Plus, 6GB Ram Ve Oreo İle Birlikte Gelecek

Geekbench Samsung Galaxy S9 Plus hakkındaki söylentileri doğruladı.

Geçtiğimiz birkaç haftadır Samsung Galaxy S9 hakkında bir çok bilgi paylaşıldı ancak Galaxy S9 Plus ile ilgili ayrıntılar oldukça azdı. Cihazın, Geekbench'te SM-G965U1 model numarasıyla bulunması ile birlikte her şey değişti. S9 Plus, muhtemelen piyasadaki en güçlü Android yonga seti olan Qualcomm Snapdragon 845’e sahip olacak.

Samsung Galaxy S9 Plus 4 ve 6 GB olmak üzere iki farklı ram seçeneğine sahip olacak. Konumuz olan Galaxy S9 Plus’a dönecek olursak, cihaz Android Oreo 8.0 sürümü ile birlikte piyasaya sürülecek ancak Samsung'un birkaç aydır Oreo'yu Galaxy S8 serisinde test ettiğini göz önüne alırsak bu durum hiç de şaşırtıcı değil.

Galaxy S9 Plus, Tek Çekirdekli testlerde 2422, Multi-Çekirdekli testlerde 8351 puan aldı, ancak Apple'ın A11 Biyonik yonga seti ile kıyasladığımızda %27 daha yavaş olduğunu söyleyebiliriz. Galaxy S9 serisinin olası başlangıç ​​tarihiyle ilgili net bir bilgi bulunmuyor, ancak Şubat ayında resmi bir açıklamanın yapılacağını düşünüyoruz.