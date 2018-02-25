Samsung Galaxy S9 Plus - Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, Galaxy S9 ile birlikte büyük ekranlı modeli S9 Plus'ın duyurusunu da gerçekleştirdi.

Samsung, Galaxy S9 ile beklediğimiz bir diğer amiral gemisi olan Galaxy S9 Plus'ı da duyurdu. Telefonlar, Türkiye saatiyle 20.00'da başlayan bir etkinlikle tanıtıldı. Yılın en çok beklenen Android telefonları olma özelliğini taşıyan Samsung'un Galaxy S9 serisi, yenilenmiş bir kamera, en yeni ve en iyi işlemciyle geldi. Telefon, bir önceki model olan Galaxy 8 Plus'ı andırsa da donanımsal olarak birçok değişiklik yaşandı.

Samsung genel olarak görünümde çerçevelerde biraz incelmeye gitse de genel anlamda bir önceki modelin karakteristik hatlarını korudu. Bununla birlikte iris tarayıcı daha iyi gizlendi, parmak izi sensörü daha iyi bir yere yerleştirildi ve ses deneyimi daha da yüksek seviyeye (AKG ve Dolby işbirliği) çıkarıldı. Yazılımsal olarak ise Samsung, birçok ufak dokunuşta bulundu. Samsung'un yeni amiral gemisi artık yatay konumda uygulamalar arası geçiş yapılmasına olanak sağlıyor. Bununla birlikte Samsung'un yapay zeka uygulaması Bixby artık anlık tercüme desteğine kavuştu. Samsung diğer yandan yeni amiral gemilerine AR Emoji adı verilen bir uygulama da ekledi. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar kendi emojilerini oluşturabilecekler. Ayrıca bu emojileri WhatsApp gibi platformlar aracılığıyla paylaşabilecekler.

Kamera 'Yeniden Canlandı'

Samsung gerçekleştirdiği lansmanda yeni amiral gemisi telefonu için "kamera yeniden canlandı" mottosunu kullandı. S9'a göre ekstra bir arka kameraya daha sahip olan s9+, düşük ışık çekimlerinde oldukça iyi olduğunu iddia ediyor. Bir önceki modele göre 4 kat daha veri işleme kapasitesine sahip olan işlemcisiyle Samsung Galaxy S9+ düşük ışıkta çekilen fotoğraflardaki pürüzleri daha iyi temizliyor. 12 MP'lik f/2.4-f/1.5 arasında değişken diyaframlı bir ana kameraya sahip olan S9+, f/2.4 diyafram açıklığında bir ekstra kameraya daha sahip bulunuyor.

Diyafram açıklığının değişkenliği de telefonun ışığa karşı duyarlılığını daha yüksek seviyelere çıkarıyor. Ancak aralıktaki değerler manuel olarak ayarlanamayacak. S9+ 960 kareye kadar yavaş çekim videolar kaydedebilecek. Bununla birlikte S9+ 8 megapiksel f / 1,7 diyafram aralığında bir ön kameraya sahip olacak.

Parmak İzi Sönsör Yeri Değişti

Daha önce kullanıcılarından parmak izi sensörünün bulunduğu yerle ilgili birçok şikayet alan teknoloji devi yeni modellerinde değişikliğe gitti. S8 serisinde kameranın yanında bulunan sensör, s9 serisinde kameranın altına alındı. Böylelikle parmak izi sensörünün kullanımı daha kolay hale getirildi.

Kulaklık ve Ses Kalitesi

AKG ve Dolby sertifikalı hoparlörleri barındıran S9+ gayet yüksek ve temiz bir ses kalitesi vaadinde bulundu. Bununla birlikte dahili bir 3.5 mm jak girişi de bulunan telefon birçok amiral gemisinin vazgeçtiği kablolu kulaklıkların kullanımına devam etti.

Yeni Bir İşlemci, Güçlü Telefon

Samsung'un yeni amiral gemisi ülkelere göre farklılık gösteren iki ayrı işlemciyle gelecek. Samsung S9+, Qualcomm'un en yeni ve en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 845 ve Exynos 9810 işlemcisini çalıştıran modellerle satışa sunulacak. İşlemciler ülkelere göre değişiklik gösterecek.

Galaxy S9+ 6GB RAM'le kullanıcılara sunulacakken üç ayrı depolama seçeneği barındırıyor: 64GB/128GB/256GB. Batarya olarak ise her ne kadar performansına bağlı olsa da Samsung düşük bir pil gücü kullanmuş diyebiliriz. 3500 mAH'lık bir bataryası bulunan S9+ hızlı kablolu ve hızlı kablosuz şarjı destekliyor.

6.2 inçlik Super Amoled ekranla gelen S9+, 240 kare/saniyelik ağır çekim gerçekleştiriyor. Öte yandan çekilen yavaş çekim videolar videoyu tersten oynatabiliyor. Süper ağır çekim ise 960 kare/saniyede gerçekleşecek. Samsung'un yeni amiral gemisi telefonları depolama seçeneklerine göre sırasıyla, 5.199, 5.399 ve 5.699 TL'den kullanıcıya sunulacak. Telefonlar 25 Şubat tarihinden itibaren alınabilecek Samsung ayrıca iş dünyası için özel olarak Enterprise Edition modelini de piyasaya sürecek.

Galaxy S9+'ın teknik özellikleri