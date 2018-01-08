Samsung Galaxy S9'un RAM ve Depolama Alanı Seçeneği

Galaxy S9 ile ilgili tüm detayları bildiğini iddia eden Çinli bir kaynağa göre Samsung, Galaxy S9 için standart RAM ve depolama alanı kapasitesi sunacakken Galaxy S9+ günümüz amiral gemilerini takip edecek.

Tüketici Elektroniği Fuarı(CES) 2018’de firmalar en yeni ürünlerini tanıtmaya devam ederken, akıllı telefon endüstrisinin ve tüketicilerin bir gözü hala gelecek ayın sonlarında Mobil Dünya Kongresi(MWC) 2018’de tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S9 ve S9+’da.

Galaxy S9’un büyük bir iştah ile bekleniyor olması Samsung adına güzel bir şey olsa da, ne yazık ki bu durum Uzak Doğu’dan çok fazla asılsız bilgi ve sızıntı yayılmasına neden oluyor. Yine Çin’den gelen yeni bilgiler ise muhtemelen gerçeğe en takın sızıntılar.

Galaxy S9 ve S9+’a ait tüm teknik detayları bildiğini iddia eden bir kaynağa göre Galaxy S9’da 4GB RAM bulunacak ve Samsung, tüketicilere 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı dahili depolama alanı seçeneği sunacak.

Galaxy S9+’da ise RAM ve depolama alanı kapasiteleri günümüze daha uygun. Tüm varyantlarında 6GB RAM bulunacak olan Galaxy S9+’da 64GB ve 128GB depolama alanlarına ek olarak 256GB depolama alanı seçeneği de bulunacak.

Kaynağa göre Samsung, tüm bu seçeneklerin yanı sıra daha büyük bir dahili depolama alanı isteyenler için 512GB depolama seçeneği de sunacak. Samsung’un mobil cihazlar için 512GB depolama birimi üretebildiğini çok önceden açıklamıştı. Bu nedenle kaynaktan gelen bilgi doğru olabilir. Fakat öyleyse bile 512GB Galaxy S9+ muhtemelen sadece belirli pazarlarda satılacaktır.