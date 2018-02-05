Samsung’un sıradaki amiral gemileri Galaxy S9 ve S9 Plus, önümüzdeki ay tanıtılmış olacak. S8 modelleriyle yakalanan başarılı tasarım çizgisinin korunacağı yeni modeller için dizayn edilen kılıflar ortaya çıktı.

Samsung, Galaxy serisinin başını çeken ve büyük satış başarılarına imza attığı S8 modellerinden sonra S9 ve S9 Plus için gün saymaya başladı. Aynı şekilde Samsung hayranları da cihazların tanıtılacağı günü iple çekiyorlar.

Çift kamera konusunda Note 8 ile beklenen adımı geç de olsa atan Samsung, Galaxy S serisine de aynı teknolojiyi taşıyacak. Fakat Galaxy 9 modeli tek kamera, S9 Plus modeli çift kamera ile gelecek. Parmak izi okuyucusunu S8 ve Note modellerinde arka kameranın soluna yerleştiren şirket, tek elli kullanımlarda ortaya çıkan ergonomik sorunları çözmek için, sensörleri kameranın alt kısmına alacak. Flaş ışıkları ise, parmak izi sensörünün eski yerine kaydırılacak.

Vietnam’da bulunan ve Samsung’un resmi kılıflarını ürettiği bilinen bir fabrikadan sızıntı yapıldı. Ortaya çıkan kılıflar şu şekildeler:

Görüldüğü gibi Galaxy S9 modellerinin ufak detaylar haricinde sığabildiği bu kılıflar, değişen kamera bölgesi hakkında bugüne kadar ulaştığımız en net görünümü sunuyorlar. Diğer taraftan kapaklı kılıfların kapakları kapatıldığında, ekrandaki fonksiyonların çoğu kontrol edilebiliyor. Bu sayede kullanıcılar, kılıf kapağını kaldırmadan arama cevaplayabiliyorlar ya da mesaj gönderebiliyorlar.

Sızdırılan kılıfların listesi ise şu şekilde açıklandı:

Alcantara kılıf ürün kodu: EF-XG960A / EF-XG965A - siyah, mavi, yeşil, kırmızı

Clear View kılıf ürün kodu: EF-ZG960C / EF-ZG965C - mavi, altın, mor

LED Flip Cüzdan kılıf ürün kodu: EF-NG960P / EF-NG965P - mor

Hyperknit kılıf ürün kodu: EF-GG960F / EF-GG965F - kırmızı, gri

Koruyucu Stand kılıf ürün kodu: EF-RG960C / EF-RG965C - siyah, gümüş

Silikon kılıf ürün kodu: EF-PG960T / EF-PG965T - mavi, gri, pembe

Bu ayın sonunda başlayacak Mobile World Congress 2018 (MWC 2018) etkinliği kapsamında, Samsung’un yeni amirallerini tanıtması bekleniyor. O günler geldiğinde bizi takip etmeyi unutmayın. Zira MEC’de gün yüzüne çıkacak Samsung’un gölgesinde kalması muhtemel pek çok teknolojiyi size aktaracağız.