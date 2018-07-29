Samsung Galaxy S9 Sahiplerinin Alabileceği En İyi 7 Aksesuar

Samsung'un bu sene içerisinde piyasaya sürdüğü amiral gemisi Galaxy S9 için alabileceğiniz en iyi 7 aksesuarı derledik.

Samsung'un şu ana kadar çıkartmış olduğu en teknolojik cihazlardan biri olan Galaxy S9, narin yapısı nedeniyle korunmaya ihtiyaç duymaktadır. Siz de bir Galaxy S9 kullanıcı iseniz birçok kılıf ve koruma seçeneğiniz bulunmakta. Aynı zamanda kablosuz şarj gibi telefonun ekstra özelliklerini kullanmak için de bazı aksesuarlar gerekiyor. İşte Galaxy S9 telefonunuz için alabileceğiniz en iyi 7 aksesuar.

Samsung Alcantara Kılıf

Samsung'un orjinal aksesuarı Alcantara kılıf, plastik ve lastik kasalar kadar sağlam. Buna ek olarak ürün hafif bir malzemedir ve Samsung'un nispeten uzun cihazlarını tamamlayan benzersiz bir görünüm ve his sunar. Daha detaylı incelemek ve satın almak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Spigen Tank Kılıf

Galaxy S9 için birçok üreticinin kılıfı bulunmakta ve Spigen de bunların içerisinde en iyilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Telefona maksimum koruma sağlayan Spigen kılıfı, bu bağlantıyı kullanarak inceleyebilir ve satın alabilirsiniz.

Temperli Ekran Koruyucu Film

Yeni nesil telefon ekranları çizilmeye karşı dayanıklı olsalar da yere düştüklerinde kolayca kırılabilmektedirler. Bu nedenle temperli ekranlar telefonlarınız için önemlidir ve bu bağlantıya tıklayarak ulaşabileceğiniz ekran koruyucu ise en iyi seçeneklerden biri.

Samsung Gear VR

Galaxy S9 modeli sanal gerçeklik için en uygun telefonlardan biridir ve elinizin altında böyle bir cevher varken bu teknolojiye kesinlikle bir şans vermelisiniz. Samsung'un orjinal aksesuarı olan Samsung Gear VR'a bu bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz.

Kablosuz Hızlı Şarj Standı

Kablosuz şarj konforunu, hızlı şarj pratikliği ile birleştiren bu stand, Samsung'un orjinal aksesuarlarından biridir. Bu bağlantıyı kullanarak ürünü detaylı bir şekilde inceleyebilir ve satın alabilirsiniz.

Anker 26.800 mAh Powerbank

Harici telefon aksesuarları konusunda sayılı firmalardan olan Anker'in, 26.800 mAh değerindeki bu dev powerbankini alarak şarj probleminizi sona erdirebilirsiniz. Size hafta boyu yetebilecek bu powerbanki detaylı incelemek ve satın almak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Samsung 256 GB Hafıza Kartı

Cep telefonlarının çekim kaliteleri ve işlevleri arttıkça, ihtiyaç duyulan depolama alanı da artmaktadır. Bu konuda elinizi çok rahatlatacak bir seçenek sunan Samsung'un, 256 GB kapasitesindeki hafıza kartını bu bağlantıyı kullanarak inceleyebilir ve satın alabilirsiniz.