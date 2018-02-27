Samsung:0 Galaxy S9 Satışları Galaxy S8'i Geride Bırakacak!

Samsung mobil bölüm başkanı olan DJ Koh, Galaxy S9 satışlarının Galaxy S8 satışlarını geçmesini beklediklerini açıkladı.

Galaxy S9 henüz tanıtılmadan önce ortaya çıkan pek çok söylenti, Samsung’un yeni amiral gemileri Galaxy S9 ve Galaxy S9+ için fiyatı hatırı satılır derecede arttıracağı yönündeydi. Fakat Samsung, cihazlar için beklenilen seviyede bir fiyat artışı gerçekleştirmedi, en azından bazı pazarlarda.

Buna karşın Mobil Dünya Kongresi sırasında bazı açıklamalarda bulunan Samsung Mobile CEO’su DJ Koh, Galaxy S9 ikilisinin, geçtiğimiz yılın amiral gemileri Galaxy S8 ikilisinden daha fazla satmasını beklediklerini belirtti. Peki Samsung, neredeyse hiç yenilik getirmeyen ve fiyat artışı gerçekleştirilen cihazlarının neden daha fazla satmasını bekliyor?

İlk neden, Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ın geçtiğimiz yılın aksine daha erken tanıtılmış olmaları. Geçtiğimiz yıl Galaxy S8 ikilisinin satışa çıkması bazı pazarlarda Nisan ayının sonunu bulmuşken bu yıl cihaz 16 Mart’ta satışa sunulmuş olacak. Bu da Samsung’un cihazı satmak için fazladan bir buçuk ayı olacağını gösteriyor.

İkinci neden ise Samsung’un çeşitli pazarlarda Galaxy S9’a olan talebin artması için farklı satış stratejileri izleyecek olması. Galaxy S9’un fiyatı artmış olsa da Samsung’un ödeme planı ve indirimler konusunda cömert davranması, yeni Samsung amiral gemisine sahip olmak isteyenlerin kolaylıkla cihaza erişebilmesini sağlıyor.

Eğer hala izlemediyseniz, Samsung Galaxy S9 ön inceleme videomuza aşağıdan göz atabilirsiniz.