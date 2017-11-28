Galaxy S9'da Tamamen Farklı Bir Parmak İzi Tarayıcı Olacak

Samsung, Tayvanlı bir şirket ile yeni amiral gemisi Galaxy S9 için parmak izi tarayıcısı anlaşması imzaladı. Yeni üretici ile birlikte parmak izi tarayıcısının şekli, boyutu ve konumunun tamamen değişmesi bekleniyor.

Samsung, yaklaşmakta olan yeni amiral gemisi Galaxy S9 için yeni bir parmak izi tarayıcı üreticisi ile sözleşme imzaladı. Güney Kore’de çevrimiçi yapılan bir duyuruya göre Samsung, orta seviye akıllı telefonlar için parmak izi tarayıcı üreten Tayvanlı bir firma ile yeni amiral gemisinin parmak izi tarayıcıları için anlaşma sağladı.

Çerçevesiz ekranlı telefonların yaygınlaşması ile birlikte pek çok üretici ana ekran tuşunu kaldırmak zorunda kalmıştı. Ana ekran tuşunun kaldırılması ile birlikte parmak izi tarayıcılar çoğunlukla cihazların arkasına konumlandırılırken, bazı firmalar parmak izi tarayıcıyı tamamen kaldırarak yeni teknolojilere yöneldiler.

Samsung, bu yılın başlarında Galaxy S8 ile birlikte ilk kez bir amiral gemisinden ana ekran tuşunu kaldırmış, parmak izi tarayıcıyı arka panelde simetrik bir şekilde kameranın yanına konumlandırmıştı. Görünüm her ne kadar simetrik olsa da pek çok kullanıcı cihazın büyük boyutlarından dolayı tarayıcının konumundan memnun olmamıştı.

Güney Koreli teknoloji devinin yeni amiral gemisinde ise parmak izi tarayıcının tamamen farklı olması bekleniyor. Galaxy S9 ile ilgili şu ana kadar ortaya çıkan sızıntılar parmak izi tarayıcının kameranın altına, cihazı daha fazla ortalayacak şekilde yerleştirileceğini söylüyor. Böylece tarayıcıya ulaşmak daha kolay olacak.