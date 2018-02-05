Galaxy S9, Türkiye’de 500 TL Daha Pahalıya Satılabilir!

Endüstriye yakın bazı kaynaklara göre Samsung, Galaxy S9 ve Galaxy S9+ fiyatında en az 500 TL artışa gidecek. Kur farkı ve vergiler, fiyat artışının ülkemizde daha da fazla olmasına neden olabilir.

Samsung’un yeni amiral gemileri Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ın tanıtılmasına yalnızca 20 günlük bir süre kaldı. Sızıntılara göre cihazlar geçtiğimiz yılın Galaxy S modellerine göre devrim niteliğinde bir yenilik getirmiyorlar. Bununla birlikte Samsung, amiral gemilerinde küresel çapta bir fiyat artışı uygulamayı düşünüyor. Öyle ki Galaxy S9+, şu ana kadar tanıtılmış en pahalı Samsung akıllı telefon olabilir.

TechRadar’ın İngiltere’deki akıllı telefon endüstrisine yakın kaynaklardan aldığı bilgilere dayanarak paylaştığı habere göre Galaxy S9, geçtiğimiz yılın amiral gemisi Galaxy S8’e göre Avrupa pazarına 140 dolarlık bir fiyat artışı ile gelecek. Bu da cihazın kabaca 500 TL daha pahalıya satılacağı anlamına geliyor. Geçtiğimiz yıldan bugüne değişen döviz kuru farkı ve vergiler de düşünüldüğünde bu fark, Türkiye’de daha da açılabilir.

Büyük ekranlı ve çift kameralı model olan Galaxy S9+ için fiyatlandırma konusunda net bir bilgi paylaşılmadı. Fakat Galaxy S9’da uygulanan fiyat artışının benzer şekilde Galaxy S9+’a da uygulanması bekleniyor. Sızıntılara göre Galaxy S9+’ın Birleşik Devletler’deki satış fiyatı 1000 dolar olacak ki bu da cihazın iPhone X ile aynı fiyata sahip olacağı ve aynı zamanda şu ana kadarki en pahalı Samsung akıllı telefon olacağı anlamına geliyor.

Ortaya çıkan sızıntılara göre Galaxy S9, geçtiğimiz yılın amiral gemisi Galaxy S8’e göre iki büyük değişiklik içerecek. Bunlardan ilki daha iyi bir performans sergileyen ve daha iyi optimize edilmiş yeni bir işlemci, ikincisi ise değişken diyaframlı yeni bir kamera. Fakat kamera temel anlamda hala 12MP’lik tek bir sensöre sahip, dolayısı ile bir çözünürlük iyileştirmesi getirmiyor. Ayrıca yine sızıntılara göre cihazın tasarımı da Galaxy S8’dan çok farklı olmayacak.

Bununla birlikte Galaxy S9+’da gerçekleşecek bir fiyat artışı bir miktar daha kabul edilebilir olacaktır. Sızıntılara göre Galaxy S9+, 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanına sahip olacak. Ayrıca cihazda 12MP çözünürlüğünde değişken diyaframlı iki adet kamera bulunacak. Galaxy S9+’da gerçekleştirilen donanım iyileştirmeleri, tüketicilerin fiyat artışını olağan karşılamasına neden olabilir.

Samsung, geçtiğimiz yıl Galaxy S8 ve Galaxy S8+’ı piyasaya sürerken de bir miktar fiyat artışı gerçekleştirmiş, fakat ön siparişlerin beklenenin çok altında kalması ile fiyatta indirime gitmişti. 4400 TL’ye satışa çıkan Galaxy S8, 4000 TL’ye kadar indirim alırken 5000 TL fiyat etiketi ile ön siparişe sunulan Galaxy S8+’ın fiyatı 4500 TL’ye indirilmişti. Eğer TechRadar’ın paylaştığı haber doğruysa Galaxy S9’un ‘minimum’ 4500 TL, Galaxy S9+’ın ise 5000 TL’den satışa sunulacağını söyleyebiliriz.