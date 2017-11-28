Samsung, Galaxy S9'u Android 8 Oreo'yla Test Etmeye Başladı!

Samsung, tasarım ve diğer donanım özelliklerini tamamladığı Galaxy S9'u Android 8 ile test etmeye başladı.

Samsung, hala Galaxy S8 ve diğer telefonlarına Android 8’i getirmeye çalışıyor. Uzun süreden beri beta aşamasında olan işletim sistemi, muhtemelen 2018’in başında çıkışını gerçekleştirecek.

Şirket, Galaxy S8 için hala Android 8’i hazırlamaya çalışırken bir yerden de Galaxy S9’a aynı işlemi yapmaya çalışıyor. Görünüşe göre Samsung, Galaxy S9’u ciddi bir şekilde test etmeye başladı. Bu testlerin en önemlisi ise Android 8 uyumluluk testleri oldu. Diğer sene çıkan amiral gemilerinin aksine çok daha erken yayınlanması beklenen Galaxy S9, haliyle Android 8 Oreo sürümü ile birlikte çıkacak.

Galaxy Club’ın açıklamasına göre, Galaxy S9’larda Android 8.0 bulunmayacak. Telefonların ilk elden Android 8.1’le test edilmeye başladığı açıklandı. Şu anda Google Pixel’lerde dahi beta aşamasında olan Android 8.1, Galaxy S9’un paket yazılımı olacak gibi duruyor. Bunun dışında Galaxy S8’in ilk başta Android 8.0 alacağı, sonrasında güncellemelere geçiş yapacağı biliniyor.

Eğer tahminlerimiz doğru çıkarsa Galaxy S9'un Şubat veya Mart ayında tanıtılması ve 1 veya 2 ay sonra da satışa sunulması bekleniyor.