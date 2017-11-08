Güney Kore'den gelen yeni haberler Samsung hayranlarını üzebilir. Zira Samsung, Galaxy S9'un üretim sürecini erkene almayı planlıyor. Bu nedenle ekran altında bulunan optik parmak izi tarayıcı cihazda bulunmayacak.

Kore medyası yaz aylarında, Samsung Display’in Kasım ayında Galaxy S9 ve S9+ için OLED ekran üretimini başlayacağını bildirmişti. Bu haberlere bakılarak Samsung’un Galaxy S9’u Mart-Nisan gibi tanıtması bekleniyordu.

Fakat bazı güvenilir kaynaklar Güney Koreli teknoloji devinin bir an önce Galaxy S9 ve S9+’ın üretimine başlayarak beklenenden çok daha erken bir tarihte piyasaya süreceğini iddia etti. Sebep; iPhone X.

Samsung, iPhone X’a olan yoğun ilginin Galaxy S9 satışlarını etkilemesinden endişe ediyor. Bunun nedeni ise iPhone X’un yüksek fiyatı nedeni ile iPhone X alan kullanıcıların büyük çoğunluğunun 2 yıl içinde akıllı telefonlarını değiştirmeyeceği düşüncesi.

Şirket, Galaxy S9 ve S9+’ı piyasaya erken sürerek iPhone X almakta tereddüt eden kullanıcılara lüks bir seçenek sunup Samsung müşterisi haline getirmeyi hedefliyor. Tabi bu noktada Galaxy S9’un fiyatı da önemli bir rol oynayacaktır.

Galaxy S9’un piyasaya erken sürülmesinin bazı dezavantajları bulunacak elbette. Kaynaklar, cihazın piyasaya çıkışının öne alınması ile ekran altında bulunan optik parmak izi okuyucunun Galaxy S9’a yetişemeyeceğini bildiriyor.

Fakat aynı kaynaklar, Galaxy S9’da iPhone X’dakine benzer bir 3D yüz tanıma teknolojisi olacağını ve cihazın arka panel tasarımının büyük bir değişikliğe uğrayacağını bildiriyor. Eğer cihaz çift kamera ile gelecek ise kameraların Note 8’den biraz daha iyi görünmesi şart.

Bunun dışında Galaxy S ailesinin yeni üyeleri infinity display tasarım çizgisini koruyacak ve S8 ile aynı ekran boyutunda olacak. Samsung eğer iPhone X’a ilginin kendisine kaymasını hedefliyorsa Galaxy Note 8’den daha ‘havalı’ bir cihaz üretmek zorunda.