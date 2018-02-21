Galaxy S9'un Arttırılmış Gerçeklik Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Samsung'un Unpacked 2018 uygulamasında bir sayaçtan fazlasını gizlemiş olabileceğini düşünen bir Reddit üyesi, Galaxy S9'un arttırılmış gerçeklik görüntülerine ulaştı.

25 Şubat günü Samsung, pek çok kişiyi memnun edecek, pek çok kişiye ise yetersiz gelecek yeni amiral gemileri Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ı görkemli bir basın etkinliği ile tanıtacak. Etkinliğe henüz günler olmasına rağmen gerçekleşen sızıntılar sayesinde her iki cihaz hakkındaki hem tasarım hem de donanım özelliklerini neredeyse tamamen bilebiliyoruz. Buna rağmen sızıntıların ardı arkası kesilmemeye devam ediyor.

Samsung, Galaxy S ailesinin yeni üyelerinin tanıtılacağı etkinlik için App Store ve Play Store’da ‘Unpacked 2018’ adında yeni bir uygulama yayınladı. Uygulamayı yükleyip açtığınızda etkinliğe kaç gün, kaç saat, kaç dakika kaldığı gibi bazı zaman bilgilerini ve etkinliğin yapılacağı konumun bilgilerini öğrenebiliyorsunuz. Ayrıca sağ üstte bulunan ‘AR’ butonuna dokunduğunuzda kameranız açılıyor ve herhangi bir Samsung ya da Galaxy logosunu kameraya tarattığınızda etkinliğin yapılacağı alan arttırılmış gerçeklik ile gösteriliyor.

Bir Reddit üyesi, Samsung’un bu uygulamayı yayınlamaktaki amacının bundan fazlası olabileceğini düşündü ve uygulamanın kodlarını incelemeye başladı ve haklı çıktı. Samsung, uygulama içine Galaxy S9’u incelemenize yarayan bir arttırılmış gerçeklik özelliği eklemişti fakat özellik henüz aktif edilmemişti. Fakat bu verilere ulaşmak kesinlikle kolay değildi zira uygulamanın içinde değil Samsung web sitesinde erişilebilir durumdaydı.

Daha önce basın görselleri ortaya çıktığı için Galaxy S9’un tasarımı hakkındaki merakımız büyük oranda giderilmişti. Fakat yeni ortaya çıkan görseller cihazın tasarımındaki tüm detayları ortaya çıkarıyor. Ayrıca Samsung’un müşterilerine sunacağı yeni renk seçeneğinin günlük hayatın içinde nasıl görüneceği de daha iyi anlaşılıyor.

Sonuç olarak Reddit kullanıcısının elde ettiği görseller daha önceki Galaxy S9 tasarımlarını destekliyor. Cihaz tek kameraya sahip olacak ve parmak izi tarayıcı kameranın altında konumlandırılmış olacak. Tasarımı büyük oranda Galaxy S8’e benzeyen cihazda kullanıcıların sevgilisi Bixby tuşu yine yer alacak. Ayrıca cihazın altını gösteren görseller Samsung’un stereo hoparlörler ile birlikte çerçevelerin ses çıkış tasarımını da değiştirdiğini gösteriyor.