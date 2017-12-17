Samsung, Galaxy S9'u Şubat Ayında Duyurabilir

2018 yılı yaklaştıkça Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S9 ve S9+'la ilgili söylentiler artarak gelmeye devam ediyor.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde Güney Koreli haber sitesi The Bell S9'ların 27 Şubat 2018'de tanıtılacağını açıklamıştı. Bugün de Bloomberg tarafından yayımlanan bir rapor, Koreli elektronik devinin bir sonraki amiral gemisinin çıkış tarihini adeta The Bell'i destekler nitelikte Şubat ayı olarak gösterdi. Bildiğiniz gibi S9 ile ilgili ilk söylentiler, telefonun Ocak ayında düzenlenecek olan CES'te ortaya çıkacağı yönündeydi. Ancak, gelen yeni bilgiler, bu durumun böyle olmayacağı, yine de Samsung'un CES'te yeni bir telefonu tanıtacağı yönünde. Kimbilir belki de tanıtılacak telefon uzun zamandır beklenen katlanabilir ekranlı "Galaxy X" olabilir.

Bloomberg'in raporunda, Samsung'un Galaxy S9'un iki versiyonunu (normal bir S9 ve daha büyük S9 +) piyasaya sürmesi gerektiği iddia ediliyor ve S9'un S8'den çok da farklı olmayacağı belirtiliyor. Sadece yeni modellerin yükseltilmiş kamera sistemleriyle geleceği belirtiliyor. Diğer gelen söylentiler de Bloomberg'in raporunu destekler nitelikte; öyle ki yeni telefonların biçimsel olarak da S8 ve S8 + 'e çok benzeyeceği ve yeni bir tasarım bekleyen kullanıcıların hayal kırıklığına uğrayacağı belirtiliyor. Ancak yine söylentilerden bazıları daha önce de haberini yaptığımız şekilde, S9'un ekran-çerçeve oranının daha yüksek olacağı yönünde.

Bununla birlikte, Benjamin Geskin adlı bir konsept tasarımcı, S9'un görüntüsünün nasıl olacağı yönünde bir görseli sosyal ağ hesabından paylaştı.

Diğer yandan geçen ay, Galaxy S9 olarak etiketlenmiş bir cihazın 3D CAD dosyasının sızdırıldığı iddia edilmişti. Resim, dikey olarak hizalanan çift kameralı bir telefon ve altında parmak izi sensörü gösteriyordu.

Tüm bu söylentiler bize S9 ile ilgili bilgiler verse de henüz ortada net bir bilgi bulunmuyor. Ancak Samsung'un mevcut koşullar altında iPhone X'e rakip olabilecek bir cihazı ortaya koyacağını düşünüyoruz. Hatta telefonun maliyetinin de oldukça yüksek olma gibi bir ihtimalin de var olduğunu belirtelim.