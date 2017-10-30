Galaxy S9'un Arka Paneli "Baştan Tasarlanacak" Söylentisi

Samsung'un 2018'de çıkarması beklenen yeni telefonlarda, eski telefonlarda beğenilmeyen arka panelin baştan tasarlanması bekleniyor.

Samsung, başarılı bir 2017 senesi geçirdikten sonra hedeflerini 2018 için çıkardığı telefonlara dikti. Galaxy S9 ve Note 9 telefonlarını görmeyi beklediğimiz 2018’de Galaxy S9 için çıkan söylentiler, telefonun tasarım konusunda eski modellere göre farklılıklar göstereceğini belirtiyor.

Geçen sene piyasaya sürülen ve tasarım konusunda çok beğenilmiş olmasına rağmen arka tarafta ki parmak izi okuyucunun konumlandırılmasından dolayı tepkilere yol açan Galaxy S8’in ardından serinin yeni telefonu için yeni bir arka tasarım öngörülüyor. Galaxy Note 8’de parmak izi okuyucu ile kamera lensi arasında sensörler yerleştirerek bu sorunun üstesinden gelen Samsung, yeni telefonunda bundan da vazgeçerek parmak izi okuyucusuna özel bir alan yerleştirebilir.

Bu sene çıkan Galaxy S8 çok beğenilmiş olsa da çift kameraya sahip olmaması eleştirilen konular arasında yer alıyordu. Galaxy S9’la bu sorunun da üstesinden gelecek Samsung, arka tarafa çift kamera, flaş ve sensörlerin yanı sıra parmak izi okuyucuyu da ekleyecek. Ortaya çıkan söylentilere göre ise telefonun arka tarafında kameraların altında oval bir tasarıma sahip parmak izi okuyucu bulunacak. 6.3 inçlik Galaxy Note 8’de acısı inanılmaz oranda hissedilen parmak izi okuyucunun konumu, kullanıcıların telefonu kullanırken parmak izi okuyucuya ulaşmalarının ne kadar zor olduğunu gösteriyordu. Bu hamle sayesinde tek elimizle bile parmak izi okuyucuya ulaşabileceğiz.

Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus muhtemelen 26 Şubat’ta yapılacak Mobile World Congress 2018’de veya ilkbaharda özel bir lansman sırasında tanıtılacak. Snapdragon 845’ten güç alması beklenen yeni amiral gemisinin çok yakında daha önemli sızıntılarla gelmesini bekliyorum.